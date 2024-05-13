Даша Квиткова появилась на премьере фильма с Райаном Рейнольдсом (фоторепортаж)

В Украинских кинотеатрах стартует детский фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли — "Воображаемые друзья".

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В столичном кинотеатре сети "Multiplex" в ТРЦ "Respublika Park" презентовали американскую семейную фэнтези комедию "Воображаемые друзья". Премьера на которой побывал Фокус состоялась в пятницу, 9 мая.

Речь идет о ленте, которая рассказывает историю девочки по имени Би. Главная героиня фильма имеет чрезвычайные способности — умение видеть фантастических существ, а именно — воображаемых друзей, которых люди придумывали для себя в детстве.

В картине события начинаются с приключений, в которые отправляется Би. Девочка хочет восстановить связь между детьми и воображаемыми героями, которые когда-то были частью их жизни.

Главную роль в фильме сыграла 17-летняя актриса Кейли Флеминг, которая ранее появлялась в фильмах "Ходячие мертвецы", "Проповедник", "Звездные войны: Скайуокер. Восток". Кроме этого, в актерский состав вошли 47-летний канадский актер Райан Рейнольдс ("Дэдпул", "Форсаж", "Люди-Х. Росомаха"), 44-летний актер Джон Красински ("Лицензия на брак", "Все любят китов", "Жених напрокат"), 65-летняя ирландская актриса Фиона Шоу ("Гарри Поттер", "Дориан Грей", "Перелом") и другие.

Первыми оценить фильм пришли Даша Квиткова, Чета актеров Светлицких — Елена и Николай, ресторатор Евгений Таллер, Таня Парфильева и Ваня Кришталь, артисты Ne Ta и Logvin и многие другие.

Актриса Елена Светлицкая с дочерьми Верой и Марией Фото: David Neparidze

Николай Светлицкий Фото: David Neparidze

блогеры Татьяна Парфильева, Иван Кришталь, Женя Таллер Фото: David Neparidze

Елена Светлицкая и Даша Квиткова Фото: David Neparidze

певица Ne Ta Фото: David Neparidze

Певец и актер LOGVIN Фото: David Neparidze

Блогер Евгений Таллер Фото: David Neparidze

Татьяна Парфильева и Даша Квиткова Фото: David Neparidze

Напомним, ранее мы писали, что Каролина Ашион появилась на премьере фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман". Кроме этого, Фокус писал, что Сергей Жадан и Виталий Кличко появились на премьере фильма "Мы были рекрутами" .