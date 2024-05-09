Каролина Ашион появилась на премьере фильма "Дом "Слово". Бесконечный роман" (фоторепортаж)
В фильме об украинском "расстрелянном возрождении" повествуют о писателях в Украине в 1927 году, которые были вынуждены работать на советскую систему.
В столице презентовали драматический фильм о писателях, которые стали жертвами репрессий под названием "Дом "Слово". Бесконечный роман". Художественный фильм снятый украинским режиссером Тарасом Томенко был презентован вчера, 8 мая в Национальном центре "Украинский дом". Фокус побывал на событии.
О чем украинский фильм "Дом "Слово". Бесконечный роман" 2024
Лента "Дом "Слово". Бесконечный роман" рассказывает драматическую историю украинских писателей эпохи "расстрелянного возрождения", которые, невзирая на амбиции, были вынуждены работать в системе советского союза. Их всех собрали под крышей одного дома в Харькове, который получил название "Слово", где заставили работать так, как им скажут. Фильм создан на основе реальных событий. События разворачиваются в 1927 году.
Каждый из писателей становится частью эксперимента, цель которого создать модель контролируемых писателей, которые будут воспевать культ Сталина. Однако на днях в дом поселяют неизвестного молодого писателя Владимира Акимова, которого никто не знает. После этого в доме "Слово" начинают разворачиваться странные события, о чем до сих пор молчат его стены.
Первыми фильм пришли оценить украинские медийные личности, актеры и политики, в числе которых Владимир Ничипоук, Ирина Данилевская, Каролина Ашион, Мирослава Мандзюк, Дмитрий Разумков и многие другие.
Напомним, ранее мы писали, что в Кинотеатре "Оскар" состоялась звездная премьера долгожданной спортивной драмы, режиссера Луки Гуаданьино — "Соперники". Кроме этого, Фокус писал, что в столичном Украинском домесостоялся допремьерный показ документальной ленты "Мы были рекрутами", снятой на основе реальных событий, рассказывающей историю боевого подразделения 3 ОШБр.