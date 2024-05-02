Звездные гости премьеры фильма "Соперники" с Зендаей (фоторепортаж)

Слава Соломко, Юлия Ярмолюк и Макс Гордеев пришли на премьеру спортивной драмы, которая проходила в кинотеатре "Оскар".

Related video

В Кинотеатре "Оскар" прошла звездная премьера долгожданного спортивной драмы, режиссера Луки Гуаданьино — "Соперники". Главную роли в фильме сыграла Зендая. Фокус побывал на событии.

О чем фильм "Соперники" 2024 с Зендаей

Сюжет фильма "Соперники" рассказывает о напряженном противостоянии в прошлом лучших друзей детства, которые вместе делали головокружительные успехи в большом теннисе, пока в их жизнь не вошла Таши (Зендая). Знакомство с юной талантливой теннисисткой, звездой Стенфорда навсегда развело друзей и превратило их в самых жестоких соперников, как на теннисном корте, так и в жизни.

По традиции, допремьерный показ собрал среди гостей медийных личностей, блогеров и представителей СМИ. В числе первых картину оценили телеведущая Мирослава Мандзюк, Слава Соломко, дизайнер Юлия Ярмолюк, комик Клепка (Чоткий Паца), кинокритик Инна Гордеева, а также мольфар Макс Гордеев, Мисс "Гордость страны" Лидия Лободина и сногие другие.

Макс Киреев Фото: Киномания

Мирослава Мандзюк Фото: Киномания

Юлия Ярмолюк Фото: Киномания

Комик Костя Клепка ("Чоткий паца") Фото: Киномания

Лидия Лободина Фото: Киномания

Макс Гордеев Фото: Киномания

Инна Гордеева Фото: Киномания

Алексей Гладушевский Фото: Киномания

Ранее Форкус писал о премьере документального фильма "Мы были рекрутами".