Звездные гости премьеры фильма "Соперники" с Зендаей (фоторепортаж)
Слава Соломко, Юлия Ярмолюк и Макс Гордеев пришли на премьеру спортивной драмы, которая проходила в кинотеатре "Оскар".
В Кинотеатре "Оскар" прошла звездная премьера долгожданного спортивной драмы, режиссера Луки Гуаданьино — "Соперники". Главную роли в фильме сыграла Зендая. Фокус побывал на событии.
О чем фильм "Соперники" 2024 с Зендаей
Сюжет фильма "Соперники" рассказывает о напряженном противостоянии в прошлом лучших друзей детства, которые вместе делали головокружительные успехи в большом теннисе, пока в их жизнь не вошла Таши (Зендая). Знакомство с юной талантливой теннисисткой, звездой Стенфорда навсегда развело друзей и превратило их в самых жестоких соперников, как на теннисном корте, так и в жизни.
По традиции, допремьерный показ собрал среди гостей медийных личностей, блогеров и представителей СМИ. В числе первых картину оценили телеведущая Мирослава Мандзюк, Слава Соломко, дизайнер Юлия Ярмолюк, комик Клепка (Чоткий Паца), кинокритик Инна Гордеева, а также мольфар Макс Гордеев, Мисс "Гордость страны" Лидия Лободина и сногие другие.
Ранее Форкус писал о премьере документального фильма "Мы были рекрутами".