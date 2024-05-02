Зіркові гості прем'єри фільму "Суперники" із Зендаєю (фоторепортаж)

Слава Соломко, Юлія Ярмолюк та Макс Гордеев прийшли на прем'єру спортивної драми, яка відбувалася в кінотеатрі "Оскар".

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У Кінотеатрі "Оскар" відбулася зіркова прем'єра довгоочікуваної спортивної драми, режисера Луки Гуаданьїно — "Суперники". Головну ролі у фільмі зіграла Зендая. Фокус побував на події.

Про що фільм "Суперники" 2024 із Зендаєю

Сюжет фільму "Суперники" розповідає про напружене протистояння в минулому найкращих друзів дитинства, які разом робили карколомні успіхи у великому тенісі, доки до їхнього життя не увійшла Таші (Зендая). Знайомство з юною талановитою тенісисткою, зіркою Стенфорда назавжди розвело друзів і перетворило їх на найжорстокіших суперників, як на тенісному корті, так і в житті.

За традицією, допрем'єрний показ зібрав серед гостей медійних особистостей, блогерів і представників ЗМІ. Серед перших картину оцінили телеведуча Мирослава Мандзюк, Слава Соломко, дизайнерка Юлія Ярмолюк, комік Кльопка (Чоткий Паца), кінокритик Інна Гордєєва, а також мольфар Макс Гордєєв, Міс "Гордість країни" Лідія Лободіна та багато інших.

Макс Кірєєв Фото: Киномания

Мирослава Мандзюк Фото: Киномания

Юлія Ярмолюк Фото: Киномания

Комік Костя Клепка ("Чоткий паца") Фото: Киномания

Лідія Лободіна Фото: Киномания

Макс Гордєєв Фото: Киномания

Інна Гордєєва Фото: Киномания

Олексій Гладушевський Фото: Киномания

Раніше Форкус писав про прем'єру документального фільму "Ми були рекрутами".