5 фільмів Одеського кінофестивалю, на які не шкода витратити свій недільний вечір (відео)

Українські картини, показані в рамках цьогорічного ОМКФ, привернули увагу глядачів, зокрема завдяки новизні сюжету та філософськими підтекстами, що змушують задуматися та поглянути на життя під іншим ракурсом.

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15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який з 12 по 20 липня проходив у Києві, оголосив переможців. Фокус переглянув найцікавіші фільми національної програми й пропонує власний рейтинг фільмів, на які не шкода витратити свій недільний вечір.

Ці картини вразили глядачів оригінальністю сюжету, режисерськими рішеннями та філософськими підтекстами, що змушують задуматися та поглянути на життя під іншим ракурсом.

"Конотопська відьма", реж. Андрій Колесник

Прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх магічних сил, але після того, як російські солдати в ході повномасштабної війни захоплюють місто та жорстоко вбивають її коханого, вирішує мститися кривдникам.

"Припутні", реж. Аркадій Непиталюк

Всього одна доба перевертає життя головних героїв з ніг на голову. Таксист Юра вирішує, що треба щось змінювати у своєму житті й прагне одружитися з коханою Свєтою — вчителькою молодших класів, яка захоплюється образотворчим мистецтвом та класичною музикою. Однак попереду на нього чекає дуже багато випробувань.

"Діло безп'ятого", реж. Валерій Шалига

Заможний селянин Герасим Калитка хоче купити землю свого збіднілого сусіда, але йому не вистачає грошей. Аби реалізувати задумане, він йде на нечисту оборудку — купує сто тисяч фальшивих грошей, але жадібність головного героя мало не закінчилася трагедією.

"Ми, наші улюбленці та війна", реж. Антон Птушкін

Це кіно про життя, людяність, а також неймовірно тісний звʼязок між людьми та тваринами, який ще сильніше підсвітила війна в Україні. Головні герої фільму — це не тільки коти, собаки, ведмеді, леви, лемури та єменський хамелеон "Ігорьок", але й люди, що їх рятують, ризикуючи власним життям.

"Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв

За сюжетом, у "сірій зоні" АТО без електроенергії живуть лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись, щоб поговорити. Життя кожного з них не склалось, і вони прагнуть його переосмислити. Усе змінюється, коли в селі з’являється російський снайпер.

Нагадаємо, Фокус побував на офіційній церемонії нагородження 15-го Одеського кінофестивалю та опублікував повний список картин, відзначених членами журі. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли".