Прем'єри сезону. На екрани виходять шість комедій та два трилери, зняті в Україні (відео)

Початок 2022 року виявився ренесансним для національного кінематографу — у найближчі два місяці ми побачимо вісім (!) українських прем’єр, майже щотижня виходитиме новий вітчизняний фільм. Майже у всіх знімалися зірки: Андрій Данилко, alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астаф'єва, Jerry Heil, Володимир Горянський, Ада Роговцева, Олена Кравець і навіть силач Василь Вірастюк.

За рідкісними винятками, тут панує її величність комедія, оскільки цей жанр показав себе за попередні роки як найприбутковіший на українському ринку, коли можна вкласти в картину $150 тис., а на виході отримати п’ятикратну касу.

Те, до чого давно закликали експерти, відбулося: українське кіно комерціалізувалося.

Рецепт нескладний — це комедія ситуацій, у сюжеті якої нерідко є відсилання до якоїсь культової імпортної картини плюс наявність зірок. Зараз, наприклад, відбувається повернення на екрани Вєрки Сердючки, яка бере участь одразу в двох проєктах. Але й без неї в цих фільмах вистачає відомих імен: alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астаф’єва, Jerry Heil, Володимир Горянський, Ада Роговцева, Олена Кравець і навіть силач Василь Вірастюк.

"Найкращі вихідні"

Україна, 2022, комедія

Тема: як стати зіркою

Прем’єра: 2 лютого

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 7.3 / 10

У ролях: Дарія Петрожицька, Еліас Райхерт, Ада Роговцева, Ірма Вітовська, Андрій Данилко (Вєрка Сердючка), alyona alyona

[ + – ] Кадр з фільму "Найкращі вихідні"

Центральна подія фільму, довкола якої все обертається, — найбільший вітчизняний музичний фестиваль Atlas Weekend. В українському кінематографі це вперше, тоді як у західному кіно подібних комедій чимало. Наприклад, британський мюзикл 2011 року "Музика нас пов’язала" (You Instead), у якому любовна історія вплетена в канву шотландського фестивалю T in the Park.

Хлопець із Німеччини влаштовується волонтером на Atlas Weekend, щоб сподобатися дівчині-організатору, але натомість, напившись, губить хедлайнера перед його виступом. Юна одеситка шукає свого батька-рокера, якого давно не бачила та ідеалізувала довгих десять років. Кар’єристка зі Львова приїздить на найважливішу в її житті співбесіду, але молодший брат ламає їй честолюбні плани.

[ + – ] "Найкращі вихідні": офіційний трейлер

Тут, судячи з трейлера, більшість тих, хто бажає досягти успіху, намагаються обдурити одне одного, видати себе за когось іншого, більш представницького.

На виході нас чекатимуть багато викриттів, але для персонажів це шляхи до себе справжніх. Головному герою таки вдасться в’їхати на сцену на білому коні.

У цьому гармидері братимуть участь безліч камео: Вєрка Сердючка, alyona alyona, The Hardkiss, Onuka, Артем Пивоваров і навіть блогер Олексій Дурнєв.

"Генделик"

Україна, 2019, комедія, фантастика

Тема: криза як спроба вийти за межі буденності

Прем’єра: 10 лютого

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 6.4 / 10

У ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорська, Влад Нікітюк, Сергій Сипливий

[ + – ] Кадр з фільму "Генделик"

Фільм нагадує чорну сюрреалістичну комедію братів Коенів "Бартон Фінк" ("Золота пальмова гілка", 1991), де драматург зазнає творчої кризи в спробі написати замовлений у Голлівуді сценарій. Із драматургом відбувається безліч трагікомічних пригод.

У нашому випадку драматург Іван Герасимов, отримавши завдаток, через творчу кризу вчасно не здає сценарій фільму, який йому замовив кримінальний авторитет. Герою вже здалося, що його ховають живцем. Іван тікає й потрапляє до кафе "Генделик", яке існує поза часом і простором. Там він зустрічає дивних персонажів, які допомагають йому розібратися в собі та в творчості, зокрема фатальну красуню.

[ + – ] Фільм "Генделик": офіційний трейлер

У картині побачите мільйон троянд, гуртожиток, танго пристрасті, танець із шаблями та багато іншого.

"Носоріг"

2021, Україна, Німеччина, Польща, бойовик, драма, кримінал

Тема: чи можна все почати спочатку

Прем’єра: 17 лютого

Рейтинг очікування ­kino-teatr.ua: 8.5 / 10

У ролях: Сергій Філімонов, Ірина Мак, Марія Штофа

[ + – ] Кадр з фільму "Носоріг"

Другий фільм українського режисера Олега Сенцова. Ще у 2012 році він зняв картину "Геймер" про ігромана-підлітка, вклавши в дебют свої $20 тис. Потім режисер написав сценарій кримінальної драми про 1990-ті — "Носоріг". Виграв із ним пітчинг Держкіно. Але тут відбувся Євромайдан, учасником якого став і Сенцов.

У травні того ж року, уже після окупації Криму Росією, режисера затримали російські правоохоронні органи за підозрою в підготовці теракту. Сенцов вини не визнав. 2019 року після п’ятирічного ув’язнення в Росії Олег повернувся на батьківщину завдяки обміну полоненими. І тут же взявся до зйомок "Носорога".

У центрі історії — провінційний хлопець на прізвисько Носоріг, який поступово стає місцевим кримінальним авторитетом. У фільмі безліч побутових і людських деталей, Сенцов ретельно відтворює епоху ­1990-х: що слухали, що їли, у чому ходили на дискотеки. Головне в картині — бандитська реальність: криваві розбірки, вбивства тощо. Спочатку Носоріг сприймає цю реальність із задоволенням, але у підсумку втрачає сім’ю. Він ставить собі діагноз: "Мені здається, я перестав бути людиною". І запитує: "Чи є шлях назад?"

[ + – ] Фільм Олега Сенцова "Носоріг": офіційний трейлер

Перше, що спадає на думку як аналогія, — російський кримінальний серіал "Бригада" (2002). Але Олег наголошує, що в більшості подібних фільмів бандитів романтизовано, він же, навпаки, зняв принципово антиромантичну картину.

"Велика прогулянка"

Україна, 2022, комедія

Тема: союз перед спільною небезпекою

Прем’єра: 24 лютого

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8 /10

У ролях: Юрій Ткач, Олена Кравець, Андрій Данилко

[ + – ] Кадр з фільму "Велика прогулянка"

Сюжет комедії близький до культового радянського фільму "3+2" (1963) — зіткнення за місце відпочинку двох компаній: "Вони зайняли нашу галявину".

Комедія "Велика прогулянка" (назва запозичена з французького фільму з Луї де Фюнесом 1966 року) розгортається навколо двох сімей — працівників культури Драгоманових та бізнесменів Наливайченків. Перші та другі з приходом весняного тепла вирішують влаштувати перший пікнік. Доля їх зводить на галявині, яку кожна сім’я вважає "своєю". Спалахує конфлікт. Раптом з’являється третій претендент — корупціонер, який зробив собі у цьому місці схованку з грошима.

[ + – ] Комедія "Велика прогулянка": офіційний трейлер

Зрозуміло, що в Драгоманових та Наливайченків діаметрально протилежні погляди, але спільна для всіх небезпека виявляє їхню здатність діяти разом.

"Сусідка"

Україна, 2022, романтична комедія

Тема: дорослішання заради кохання

Прем’єра: 3 березня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 8.4 / 10

У ролях: Артемій Єгоров, Олексій Комаровський, Ксенія Мішина, Jerry Heil

[ + – ] Кадр з фільму "Сусідка"

Автор сценарію — епатажна письменниця та співачка Ірена Карпа, яка багато написала на тему кохання та сексу.

Петро звик бути шалапутним парубком і розпоряджатися своїм часом так, як йому заманеться: зависати на клубних вечірках і зустрічатися з дівчатами лише на пару ночей. Через привабливість від дівчат у нього одгону немає. Але якось в азарті він заклався зі своїм найкращим другом Олегом, що зможе прожити цілий місяць із однією жінкою. На цю роль обрали сестру Олега — їй саме потрібно було житло: нещодавно вона втекла від чоловіка-тирана й шукає нову хату та роботу. Так у квартирі Петра оселилася елегантна вчителька музики з двома дітьми, про яких холостяк раніше нічого не знав. Невдовзі він дізнається, що таке пекло. Проте кохання робить неможливе.

[ + – ] Романтична комедія "Сусідка": офіційний трейлер

Сюжет ромкому "Сусідка" підозріло нагадує комедію з Джекі Чаном "Шпигун по сусідству" (2010), де головному герою-агенту сподобалася сусідка з трьома дітьми. А щодо цікавих деталей, то в Ірени Карпи їх має бути чимало: вона сама — мати двох дітей.

"Егрегор"

Україна, 2022, детектив, трилер

Тема: світова змова

Прем’єра: 24 лютого

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 7.2 / 10

У ролях: Омрі Роуз, Альона Лавренюк, Даніель Ольбрихський

[ + – ] Кадр з фільму "Егрегор"

Картину знімали п’ять років. Її автори, репрезентуючи фільм на фестивалі "Молодість", назвали його детективно-містичним квестом. За сюжетом та стилістикою це суміш трилера "Код да Вінчі" (2006) та нуару "Третя людина" (1949). Зйомки тривали в Україні, Польщі та США.

В основі сюжету — боротьба двох таємних орденів, Темного та Світлого. Тут є ритуальні жертвопринесення, вибухи та погоні.

[ + – ] Містичний трилер "Егрегор": офіційний трилер

Починається картина з того, що нью-йоркський детектив отримує зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, із яким давно не спілкувався. Там він з’ясовує, що професор нібито наклав на себе руки. Але хтось полює на його дочку. Їй щось відомо…

"Я, "Побєда" і Берлін"

Україна, 2022, комедія, пригоди, роуд-муві

Тема: становлення особистості

Прем’єра: 24 березня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 9.1 / 10

У ролях: Іван Бліндар, Володимир Гева, Марія Стопник

[ + – ] Кадр з фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Екранізація дотепної автобіографічної повісті-бестселера Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін" (2006).

За сюжетом 23-річний Кузьма на початку ­1990-х переганяє машину "Побєда" з України до Німеччини — із друзями та манекенами на борту, щоб у Берліні манекени та авто перепродати з наваром.

У столиці Німеччини Кузьма знайомиться з місцевим рок-музикантом, який його підштовхує на виступ. Під час подорожі відбувається купа пригод, що розкривають характери головного героя та його оточення.

У картині буде 12 реміксів хітів гурту "Скрябін", виконаних українськими зірками. Наприклад, Monatik записав кавер на незрівнянну пісню Кузьми "Старі фотографії".

[ + – ] Фільм за книгою Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін": офіційний трейлер

"Пограбування по-українськи"

Україна, 2022, комедія, бойовик

Тема: як отримати все й одразу

Прем’єра: 31 березня

Рейтинг очікування kino-teatr.ua: 3 / 10

У ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астаф’єва, Володимир Горянський, Василь Вірастюк

[ + – ] Кадр з фільму "Пограбування по-українськи"

Дитячий тренер із плавання Алекс починає нудитися через своє одноманітне життя — щодня одне й те саме. Якось він закохується в справжню зірку, яку грає Даша Астаф’єва, — дівчину з обкладинки "Плейбоя" та співачку.

Для того щоб бути при грошах, він вирішує пограбувати банк. Водночас, вважає він, удасться покрити витрати на ремонт квартири грізного сусіда знизу (Василь Вірастюк), яку Алекс ненароком затопив.

[ + – ] Комедійний бойовик "Пограбування по-українськи"

Картина близька за ідеєю до старої французької комедії "Високий блондин у чорному черевику" (1972) з П’єром Рішаром, де звичайну людину вважають суперпрофі, тільки тут це не шпигун, а нібито досвідчений банківський грабіжник.