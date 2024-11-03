Оголошено переможців кінофестивалю "Молодість": які фільми стали найкращими (відео)
Команда міжнародного кінофестивалю назвала найкращі картини у різних номінаціях, зокрема визначила фільм, який найбільше сподобався глядачам.
Оголошено список переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який проходить в столиці України з 23 жовтня по 3 листопада. Фокус побував на церемонії закриття й публікує перелік найкращих фільмів у різних номінаціях.
Ґран-прі кінофестивалю "Молодість" цього року здобув фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $5000.
Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано фільм "Все, що ми уявляємо як світло" режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург). Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $2000. Спеціальною відзнакою нагородили стрічку "Новий рік, що так і не настав" режисера Богдана Мурешану (Румунія).
Приз глядацьких симпатій
- "Мовчання устриць", реж. Маркоса Піментеля (Бразилія)
Переможець документального конкурсу
- "Квіти України", реж. Аделіни Борець (Польща, Україна)
За словами журі, ця стрічка — "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".
Спеціальні відзнаки отримали:
- "Проти вітру", реж. Вані Тернер (Греція)
- "Що тобі вчора снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешаракі (Німеччина)
Найкращий фільм програми Teen Screen
- "Переможці", реж. Золеен Юсеф (Німеччина)
Спеціальні відзнаки отримали:
- "Маленька Джо і старий", реж. Патріса Сове (Канада)
- "Джіна", реж. Ульріке Кофлер (Австрія)
Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу
- "Ми хочемо жити тут", реж. Александріни Туркан (Україна)
Найкращий фільм національного короткого метру
- "Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґали Козютинської
Спеціальні відзнаки отримали:
- "Додаткові сцени", реж. Романа Хімея та Яреми Малащука;
- "Територія дитинства", реж. Марини Шкрабалюк.
Приз від Спілки кінокритиків України
- "Додаткові сцени", реж. Романа Хімеї та Яреми Малащука
У своєму коментарі журі зазначають, що це "мета-картина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой".
Спеціальну відзнаку отримав:
- "Відеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяця
"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери й влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", — зазначає команда "Молодості".
Переможці студентського конкурсу
- "Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль)
- "Бася: три короткі історії", реж. Матеуша Пєтрака (Польща)
Спеціальні відзнаки отримали:
- "Антологія річкової риби", реж. Вєєри Ламінпаа (Фінляндія)
- "Хаос, який лишився позаду", реж. Нікоса Коліукоса (Греція)
Нагадаємо, 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч проходив у Києві, також оголосив переможців. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли".