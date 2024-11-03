Оголошено переможців кінофестивалю "Молодість": які фільми стали найкращими (відео)

Команда міжнародного кінофестивалю назвала найкращі картини у різних номінаціях, зокрема визначила фільм, який найбільше сподобався глядачам.

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Оголошено список переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який проходить в столиці України з 23 жовтня по 3 листопада. Фокус побував на церемонії закриття й публікує перелік найкращих фільмів у різних номінаціях.

Ґран-прі кінофестивалю "Молодість" цього року здобув фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $5000.

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано фільм "Все, що ми уявляємо як світло" режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург). Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $2000. Спеціальною відзнакою нагородили стрічку "Новий рік, що так і не настав" режисера Богдана Мурешану (Румунія).

Приз глядацьких симпатій

"Мовчання устриць", реж. Маркоса Піментеля (Бразилія)

Переможець документального конкурсу

"Квіти України", реж. Аделіни Борець (Польща, Україна)

За словами журі, ця стрічка — "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Спеціальні відзнаки отримали:

"Проти вітру", реж. Вані Тернер (Греція)

"Що тобі вчора снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешаракі (Німеччина)

Найкращий фільм програми Teen Screen

"Переможці", реж. Золеен Юсеф (Німеччина)

Спеціальні відзнаки отримали:

"Маленька Джо і старий", реж. Патріса Сове (Канада)

"Джіна", реж. Ульріке Кофлер (Австрія)

Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу

"Ми хочемо жити тут", реж. Александріни Туркан (Україна)

Найкращий фільм національного короткого метру

"Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґали Козютинської

Спеціальні відзнаки отримали:

"Додаткові сцени", реж. Романа Хімея та Яреми Малащука;

"Територія дитинства", реж. Марини Шкрабалюк.

Приз від Спілки кінокритиків України

"Додаткові сцени", реж. Романа Хімеї та Яреми Малащука

У своєму коментарі журі зазначають, що це "мета-картина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой".

Спеціальну відзнаку отримав:

"Відеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяця

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери й влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", — зазначає команда "Молодості".

Відвідувачі кінофестивалю "Молодість" Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Переможці студентського конкурсу

"Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль)

"Бася: три короткі історії", реж. Матеуша Пєтрака (Польща)

Спеціальні відзнаки отримали:

"Антологія річкової риби", реж. Вєєри Ламінпаа (Фінляндія)

"Хаос, який лишився позаду", реж. Нікоса Коліукоса (Греція)

Нагадаємо, 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч проходив у Києві, також оголосив переможців. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли".