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Культура

Оголошено переможців кінофестивалю "Молодість": які фільми стали найкращими (відео)

Кінофестиваль Молодість у Києві, список переможців у різних категоріях, які фільми стали найкращими
Фото: Unplash | Оголошені переможці кінофестивалю "Молодість"

Команда міжнародного кінофестивалю назвала найкращі картини у різних номінаціях, зокрема визначила фільм, який найбільше сподобався глядачам.

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Оголошено список переможців 53-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість", який проходить в столиці України з 23 жовтня по 3 листопада. Фокус побував на церемонії закриття й публікує перелік найкращих фільмів у різних номінаціях.

Ґран-прі кінофестивалю "Молодість" цього року здобув фільм "Медовий місяць" режисерки Жанни Озірної. Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $5000.

Найкращим повнометражним фільмом міжнародного конкурсу було визнано фільм "Все, що ми уявляємо як світло" режисерки Паял Кападії (Франція, Індія, Нідерланди, Люксембург). Переможниця отримала статуетку "Скіфський олень" та грошову винагороду $2000. Спеціальною відзнакою нагородили стрічку "Новий рік, що так і не настав" режисера Богдана Мурешану (Румунія).

Приз глядацьких симпатій

  • "Мовчання устриць", реж. Маркоса Піментеля (Бразилія)

Переможець документального конкурсу

  • "Квіти України", реж. Аделіни Борець (Польща, Україна)

За словами журі, ця стрічка — "проникливий погляд на боротьбу за збереження культурної спадщини та колективної пам’яті".

Спеціальні відзнаки отримали:

  • "Проти вітру", реж. Вані Тернер (Греція)
  • "Що тобі вчора снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешаракі (Німеччина)

Найкращий фільм програми Teen Screen

  • "Переможці", реж. Золеен Юсеф (Німеччина)

Спеціальні відзнаки отримали:

  • "Маленька Джо і старий", реж. Патріса Сове (Канада)
  • "Джіна", реж. Ульріке Кофлер (Австрія)

Найкращий короткометражний фільм міжнародного конкурсу

  • "Ми хочемо жити тут", реж. Александріни Туркан (Україна)

Найкращий фільм національного короткого метру

  • "Лелеки завжди повертаються додому", реж. Ґали Козютинської

Спеціальні відзнаки отримали:

  • "Додаткові сцени", реж. Романа Хімея та Яреми Малащука;
  • "Територія дитинства", реж. Марини Шкрабалюк.

Приз від Спілки кінокритиків України

  • "Додаткові сцени", реж. Романа Хімеї та Яреми Малащука

У своєму коментарі журі зазначають, що це "мета-картина, яка розмиває кордони між документальним та ігровим кіно й розмірковує, де закінчується актор і з’являється герой".

Спеціальну відзнаку отримав:

  • "Відеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяця

"За експериментально-бунтівну форму, в основі якої лежать роздуми про сутність відео та камери й влучне культурологічне спостереження за еволюцією українського суспільства з початку 2000-х і до сьогодні", — зазначає команда "Молодості".

Кінофестиваль Молодість у Києві, список переможців у різних категоріях, які фільми стали найкращими Fullscreen
Відвідувачі кінофестивалю "Молодість"
Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Переможці студентського конкурсу

  • "Як метелик", реж. Іріс Ґершон Наґар (Ізраїль)
  • "Бася: три короткі історії", реж. Матеуша Пєтрака (Польща)

Спеціальні відзнаки отримали:

  • "Антологія річкової риби", реж. Вєєри Ламінпаа (Фінляндія)
  • "Хаос, який лишився позаду", реж. Нікоса Коліукоса (Греція)

Нагадаємо, 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч проходив у Києві, також оголосив переможців. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли".