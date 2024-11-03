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Культура

Объявлены победители кинофестиваля "Молодость": какие фильмы стали лучшими (видео)

Кинофестиваль Молодость в Киеве, список победителей в разных категориях, какие фильмы стали лучшими
Фото: Unplash | Объявлены победители кинофестиваля "Молодость"

Команда международного кинофестиваля назвала лучшие картины в различных номинациях, в частности определила фильм, который больше всего понравился зрителям.

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Объявлен список победителей 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который проходит в столице Украины с 23 октября по 3 ноября. Фокус побывал на церемонии закрытия и публикует перечень лучших фильмов в разных номинациях.

Гран-при кинофестиваля "Молодость" в этом году получил фильм "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $5000.

Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса был признан фильм "Все, что мы представляем как свет" реж. Паял Кападии (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург). Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $2000. Специальная награда досталась ленте "Новый год, который так и не наступил" реж. Богдана Мурешану (Румыния).

Приз зрительских симпатий

  • "Молчание устриц", реж. Маркоса Пиментеля (Бразилия)

Победитель документального конкурса

  • "Цветы Украины", реж. Аделины Борец (Польша, Украина)

По словам жюри, эта лента — "проницательный взгляд на борьбу за сохранение культурного наследия и коллективной памяти".

Специальные награды получили:

  • "Против ветра", реж. Вани Тернер (Греция)
  • "Что тебе вчера снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешараки (Германия)

Лучший фильм программы Teen Screen

  • "Победители", реж. Золеен Юсеф (Германия)

Специальные награды получили:

  • "Маленькая Джо и старик", реж. Патриса Сове (Канада)
  • "Джина", реж. Ульрике Кофлер (Австрия)

Лучший короткометражный фильм международного конкурса

  • "Мы хотим жить здесь", реж. Александрины Туркан (Украина)

Лучший фильм национального короткого метра

  • "Аисты всегда возвращаются домой", реж. Галы Козютинской

Специальные награды получили:

  • "Дополнительные сцены", реж. Романа Химея и Яремы Малащука;
  • "Территория детства", реж. Марины Шкрабалюк.

Приз от Союза кинокритиков Украины

  • "Дополнительные сцены", реж. Романа Химеи и Яремы Малащука

В своем комментарии жюри отмечают, что это "мета-картина, которая размывает границы между документальным и игровым кино и размышляет, где заканчивается актер и появляется герой".

Специальную награду получил:

  • "Видеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяца

"За экспериментально-бунтарскую форму, в основе которой лежат размышления о сущности видео и камеры и точное культурологическое наблюдение за эволюцией украинского общества с начала 2000-х и до сегодняшнего дня", — отмечает команда "Молодости".

Кинофестиваль Молодость в Киеве, список победителей в разных категориях, какие фильмы стали лучшими Fullscreen
Посетители кинофестиваля "Молодость"
Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Победители студенческого конкурса

  • "Как бабочка", реж. Ирис Гершон Нагар (Израиль)
  • "Бася: три короткие истории", реж. Матеуша Петрака (Польша)

Специальные награды получили:

  • "Антология речной рыбы", реж. Вейеры Ламинпаа (Финляндия)
  • "Хаос, который остался позади", реж. Никоса Колиукоса (Греция)

Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль, который в этом году проходил в Киеве, также объявил победителей. Обладателем гран-при стал украинский режиссер Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчелы".