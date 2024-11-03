Объявлены победители кинофестиваля "Молодость": какие фильмы стали лучшими (видео)

Команда международного кинофестиваля назвала лучшие картины в различных номинациях, в частности определила фильм, который больше всего понравился зрителям.

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Объявлен список победителей 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который проходит в столице Украины с 23 октября по 3 ноября. Фокус побывал на церемонии закрытия и публикует перечень лучших фильмов в разных номинациях.

Гран-при кинофестиваля "Молодость" в этом году получил фильм "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $5000.

Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса был признан фильм "Все, что мы представляем как свет" реж. Паял Кападии (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург). Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $2000. Специальная награда досталась ленте "Новый год, который так и не наступил" реж. Богдана Мурешану (Румыния).

Приз зрительских симпатий

"Молчание устриц", реж. Маркоса Пиментеля (Бразилия)

Победитель документального конкурса

"Цветы Украины", реж. Аделины Борец (Польша, Украина)

По словам жюри, эта лента — "проницательный взгляд на борьбу за сохранение культурного наследия и коллективной памяти".

Специальные награды получили:

"Против ветра", реж. Вани Тернер (Греция)

"Что тебе вчера снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешараки (Германия)

Лучший фильм программы Teen Screen

"Победители", реж. Золеен Юсеф (Германия)

Специальные награды получили:

"Маленькая Джо и старик", реж. Патриса Сове (Канада)

"Джина", реж. Ульрике Кофлер (Австрия)

Лучший короткометражный фильм международного конкурса

"Мы хотим жить здесь", реж. Александрины Туркан (Украина)

Лучший фильм национального короткого метра

"Аисты всегда возвращаются домой", реж. Галы Козютинской

Специальные награды получили:

"Дополнительные сцены", реж. Романа Химея и Яремы Малащука;

"Территория детства", реж. Марины Шкрабалюк.

Приз от Союза кинокритиков Украины

"Дополнительные сцены", реж. Романа Химеи и Яремы Малащука

В своем комментарии жюри отмечают, что это "мета-картина, которая размывает границы между документальным и игровым кино и размышляет, где заканчивается актер и появляется герой".

Специальную награду получил:

"Видеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяца

"За экспериментально-бунтарскую форму, в основе которой лежат размышления о сущности видео и камеры и точное культурологическое наблюдение за эволюцией украинского общества с начала 2000-х и до сегодняшнего дня", — отмечает команда "Молодости".

Посетители кинофестиваля "Молодость" Фото: Molodist Kyiv International Film Festival

Победители студенческого конкурса

"Как бабочка", реж. Ирис Гершон Нагар (Израиль)

"Бася: три короткие истории", реж. Матеуша Петрака (Польша)

Специальные награды получили:

"Антология речной рыбы", реж. Вейеры Ламинпаа (Финляндия)

"Хаос, который остался позади", реж. Никоса Колиукоса (Греция)

Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль, который в этом году проходил в Киеве, также объявил победителей. Обладателем гран-при стал украинский режиссер Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчелы".