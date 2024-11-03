Объявлены победители кинофестиваля "Молодость": какие фильмы стали лучшими (видео)
Команда международного кинофестиваля назвала лучшие картины в различных номинациях, в частности определила фильм, который больше всего понравился зрителям.
Объявлен список победителей 53-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость", который проходит в столице Украины с 23 октября по 3 ноября. Фокус побывал на церемонии закрытия и публикует перечень лучших фильмов в разных номинациях.
Гран-при кинофестиваля "Молодость" в этом году получил фильм "Медовый месяц" режиссера Жанны Озирной. Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $5000.
Лучшим полнометражным фильмом международного конкурса был признан фильм "Все, что мы представляем как свет" реж. Паял Кападии (Франция, Индия, Нидерланды, Люксембург). Победительница получила статуэтку "Скифский олень" и денежное вознаграждение $2000. Специальная награда досталась ленте "Новый год, который так и не наступил" реж. Богдана Мурешану (Румыния).
Приз зрительских симпатий
- "Молчание устриц", реж. Маркоса Пиментеля (Бразилия)
Победитель документального конкурса
- "Цветы Украины", реж. Аделины Борец (Польша, Украина)
По словам жюри, эта лента — "проницательный взгляд на борьбу за сохранение культурного наследия и коллективной памяти".
Специальные награды получили:
- "Против ветра", реж. Вани Тернер (Греция)
- "Что тебе вчера снилось, Параджанов?", реж. Фараза Фешараки (Германия)
Лучший фильм программы Teen Screen
- "Победители", реж. Золеен Юсеф (Германия)
Специальные награды получили:
- "Маленькая Джо и старик", реж. Патриса Сове (Канада)
- "Джина", реж. Ульрике Кофлер (Австрия)
Лучший короткометражный фильм международного конкурса
- "Мы хотим жить здесь", реж. Александрины Туркан (Украина)
Лучший фильм национального короткого метра
- "Аисты всегда возвращаются домой", реж. Галы Козютинской
Специальные награды получили:
- "Дополнительные сцены", реж. Романа Химея и Яремы Малащука;
- "Территория детства", реж. Марины Шкрабалюк.
Приз от Союза кинокритиков Украины
- "Дополнительные сцены", реж. Романа Химеи и Яремы Малащука
В своем комментарии жюри отмечают, что это "мета-картина, которая размывает границы между документальным и игровым кино и размышляет, где заканчивается актер и появляется герой".
Специальную награду получил:
- "Видеокамера sony dcr-trv265e digital8", реж. Геника Заяца
"За экспериментально-бунтарскую форму, в основе которой лежат размышления о сущности видео и камеры и точное культурологическое наблюдение за эволюцией украинского общества с начала 2000-х и до сегодняшнего дня", — отмечает команда "Молодости".
Победители студенческого конкурса
- "Как бабочка", реж. Ирис Гершон Нагар (Израиль)
- "Бася: три короткие истории", реж. Матеуша Петрака (Польша)
Специальные награды получили:
- "Антология речной рыбы", реж. Вейеры Ламинпаа (Финляндия)
- "Хаос, который остался позади", реж. Никоса Колиукоса (Греция)
Напомним, 15-й Одесский международный кинофестиваль, который в этом году проходил в Киеве, также объявил победителей. Обладателем гран-при стал украинский режиссер Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчелы".