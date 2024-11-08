Охоронець Санта Клауса: рецензія на фільм "Кодове ім'я "Червоний""

На екрани виходить нова різдвяна комедія, яка не схожа на ті, що ви бачили раніше. Розповідаємо про недитячий фільм на дитячу тему.

В українських кінотеатрах стартував комедійний бойовик на тему чергового порятунку Різдва.

Кріс Еванс — у ролі поганого хорошого хлопця, Люсі Лью — грізного директора полярної канцелярії, і Двейн Скала Джонсон — ельфа-охоронця Санта Клауса.

На тлі осіннього марафону 2024 фільмів з такими глибокими смислами, в які багато хто втомився занурюватися, "Кодове ім'я "Червоний" виглядає ковтком морозного повітря в надто задушливий день або, якщо хочете, оазою приємних емоцій у пустелі складних пошуків непотрібних смислів. Фокус побував на прем'єрному показі та ділиться враженнями.

Про що фільм "Кодове ім'я "Червоний" 2024

Режисер Джейк Касдан вирішив зіграти в безпрограшну лотерею і зняти різдвяне кіно з крутим акторським кастом. Звісно, складно зіпсувати салат "Цезар", він майже завжди виходить смачним, тому хвалити режисера за неймовірний талант ми не будемо: це той випадок, коли нескладно бути генієм. А ось за старання можна й похвалити.

Так, перед нами цинічний аферист Джек О'Меллі (Кріс Еванс), який зробив собі ім'я в даркнеті, як "той, хто може знайти абсолютно все". На замовлення від невідомих осіб він знаходить притулок Санта Клауса за полярним колом, де Ніколас, його дружина і команда помічників під керівництвом ельфа Каллума Дріфта (Двейн Скеля Джонсон), багато століть ховалися від сторонньої уваги. У результаті — Санта Клаус викрадений, а Різдво опиняється під загрозою зриву з вини багатовікової відьми різдва (Кірнан Шипка). До речі, багато хто в ній впізнає змужнілу ангельську дочку Дона Дрейпера в серіалі "Божевільні". Як то кажуть, хто знає — той знає.

Своєю чергою, директор міфічного департаменту планети Зої Гарлоу (Люсі Лью), яка ретельно стежить за збереженням таємниці перебування Санта Клауса, вирішує найняти для пошуків "Червоного" (саме так звуть Санта Клауса наближені), самого винуватця його викрадення.

Тепер перед героями картини стоїть одна велика мета, яка готова виправдати будь-які засоби. Чи варто окремо говорити, що на глядачів чекають зустрічі одразу з усіма різдвяними персонажами, включно зі злим Крампусом і полярним ведмедем, який розмовляє, на ім'я Гарсія. А ще динамічні погоні, казкові перетворення, найкращі в історії кінематографа літаючі олені та син Джека О'Меллі.

Якщо чесно, без останнього в сюжеті не читалося б дефіциту, і з роллю цього персонажа міг би впоратися умовний десятий олень Санти, але ми тут говоримо про Різдво, а значить — трохи про дітей. Словом, якщо ви замовляли казковий бойовик — він перед вами! І нехай вас не бентежить нетрадиційне змішання інгредієнтів: на виході вийшло більш, ніж "їстівно".

Не забули сценаристи донести і парочку серйозних смислів. Вони вирішили згадати про кризу віри і підняти питання перетворення. Ні, не того, в якому герой перетворюється на таргана, а в такому, де поганий згадує, що він добрий, і робить благі вчинки. І як би примітивно це не прозвучало, а виглядає мило і повчально.

Так, звісно ж, не обійшлося без шаблонів сімейного кіно. Лінія, що закликає звернутися до наших сентиментів, виглядає якось невпевнено, ніби сценаристам за неї незручно. Творці сюжету немов розуміють, що все це сказано вже сотні разів і як розповісти про це по-новому вони не придумали. Але ми ходимо на комедії заради вайба легкості та відчуття безтурботності, а отже — багатьом із нас за адресою!

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Час жити" з Флоренс П'ю в головній ролі.