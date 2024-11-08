Телохранитель Санта Клауса: рецензия на фильм "Кодовое имя "Красный""

На экраны выходит новая рождественская комедия, которая не похожа на те, что вы видели прежде. Рассказываем о недетском фильме на детскую тему.

В украинских кинотеатрах стартовал комедийный боевик на тему очередного спасения Рождества.

Крис Эванс — в роли плохого хорошего парня, Люси Лью — грозного директора полярной канцелярии, и Дуэйн Скала Джонсон — эльфа-телохранителя Санта Клауса.

На фоне осеннего марафона 2024 фильмов с такими глубокими смыслами, в которые надоело погружаться, "Кодовое имя "Красный" выглядит глотком морозного воздуха в слишком душный день или, если хотите, оазисом приятных эмоций в пустыне сложных поисков ненужных смыслов. Фокус побывал на премьерном показе и делится впечатлениями.

О чем фильм "Кодовое имя "Красный" 2024

Режиссер Джейк Касдан решил сыграть в беспроигрышную лотерею и снять рождественское кино с крутым актерским кастом. Конечно, сложно испортить салат "Цезарь", он получается вкусным даже у неумехи, поэтому хвалить режиссера за невероятный талант мы не будем. А вот за старания можно сказать спасибо.

Так, перед нами циничный аферист Джек О'Мелли (Крис Эванс), сделавший себе имя в даркнете, как "тот, кто может найти абсолютно все". По заказу неизвестных лиц он находит убежище Санта Клауса за полярным кругом, где старик Николас, его супруга и команда помощников под руководством эльфа Каллума Дрифта (Дуэйн Скала Джонсон), много веков укрывались от постороннего внимания.

В результате — Санта Клаус похищен, а Рождество оказывается под угрозой срыва по вине многовековой ведьмы рождества (Кирнан Шипка). Кстати, многие в ней узнают повзрослевшую ангельскую дочь Дона Дрейпера в сериале "Безумцы". Как говорится, кто знает — тот знает.

В свою очередь, директор мифического департамента планеты Зои Харлоу (Люси Лью) тщательно следящая за сохранностью тайны Санта Клауса, решает нанять для поисков "Красного" (именно так зовут Санта Клауса приближенные), самого виновника его похищения.

Теперь перед героями картины стоит одна большая цель, которая готова оправдать любые средства. Стоит ли отдельно отмечать, что зрителей ожидают встречи сразу со всеми рождественскими персонажами, включая злого Крампуса и говорящего полярного медведя по имени Гарсия. А еще динамичные погони сказочные превращения, лучшие в истории кинематографа летающие олени и сын Джека О'Мелли.

Если честно, без последнего в сюжете не читалось бы дефицита, и с ролью этого персонажа мог бы справиться условный десятый олень Санты, но мы здесь говорим о Рождестве, а значит — немного о детях. Словом, если вы заказывали сказочный боевик — он перед вами! И пусть вас не смущает нетрадиционное смешение ингредиентов: на выходе получилось более, чем "съедобно".

Не забыли сценаристы донести и парочку серьезных месседжей. Они решили вспомнить о кризисе веры и поднять вопрос превращения. Нет, не того, в котором герой превращается в таракана, а в таком, где плохой вспоминает, что он хороший и совершает благие поступки. И как бы примитивно это не прозвучало, а смотрится мило и поучительно.

Конечно не обошлось без шаблонов семейного кино. Линия, призывающая воззвать к нашим сентиментам, выглядит как-то неуверенно и немного наиграно, будто сценаристам за нее неловко. Создатели сюжета словно понимают, что все это сказано уже сотни раз и как рассказать об этом по-новому они не придумали. Но мы ходим на комедии ради вайба легкости и чувства безмятежности, а значит — многим из нас по адресу!

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Время жить" с Флоренс Пью в главной роли.