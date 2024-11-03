Романтическая комедия о смерти: рецензия на фильм "Время жить"

В украинских кинотеатрах начался показ трагикомедии с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом в главных ролях. Рассказываем, что получилось из попытки создать грустный ромком.

Related video

На неделе в украинских кинотеатрах стартовала романтическая комедия на тему далекую от комедийной, а именно — о медленно уходящей из жизни возлюбленной несовременно романтичного героя. Режиссером картины выступил ирландец Джон Краули ("Бруклин" с Сиршей Ронан). Фокус побывал на допремьерном показе.

О чем фильм "Время жить"

Современный Лондон, наши дни. Привлекательная 34-летняя талантливая шеф-повар Алмут (Флоренс Пью) машиной сбивает на дороге Тобиаса, отвечающего за кибербезопасность в компании, производящей хлопья для завтрака (Эндрю Гарфилд). Он как раз ходил в магазин за ручкой, чтобы подписать документы о разводе с бывшей супругой. Так начинается знакомство, перешедшее в роман двух взрослых, осознанных людей из крепкого среднего класса.

Так, перед нами более или менее стандартная история любви, знакомства с родителями, беременности и рождения ребенка, которого изначально героиня не планировала. Весь этот незатейливый сценарий получает крепкую ложку дегтя в виде смертельного заболевания Алмут. Оригинальное название картины в зарубежном прокате "Живем моментом" и это название раскрывает суть замысла грустного ромкома, который показывает последние месяцы жизни молодой мамы и жены, решившей отказаться от болезненного и бесперспективного лечения ради насыщенной жизни в период отпущенного ей времени.

Грустный трогательный юмор на фоне приближающегося конца молодой талантливой женщины — отличительная черта всего сценария. Мы смеемся вместе с героями и, как и они, знаем, что это смех сквозь слезы. Перед нами разворачивается история отношений зрелых личностей, каждый из которых по своему проживает и справляется с болью в страшным ожидании скорбных неумолимых перемен. Герои не опускают руки и стараются прожить это короткое время со вкусом и радостью. Пара решает официально пожениться, организовав красивую свадьбу, а сама Алмут принимает участие в престижном британском конкурсе шеф-поваров.

Плюсы и минусы картины "Время жить" 2024

Из плюсов следует отметить яркую драматургию и наличие эпизодов, полных эмоциональной экспрессии. Например, сцена начала родов главной героини в новогоднюю ночь, когда ее из родильного отделения отправили домой, сославшись на "ложную тревогу", и ей пришлось рожать на полу туалета на заправке, при помощи мужа и продавцов кафе на трассе.

Одновременно к плюсам и минусам можно отнести особенности монтажа картины: зритель пребывает одновременно в периоде знакомства героев, беременности главной героини и на этапе прощания с ней. Это дает нам всеобъемлющее представление и полный спектр эмоций, который и постарались спровоцировать в нас создатели фильма. Но именно эта разорванность и трехмерность повествования и мешает нам полностью погрузиться в сюжет и делает из нас исключительно сторонних наблюдателей "за стеклом" и никак не участников драматичного повествования. Мы сразу знаем, чем все закончится и просто наблюдаем за тем, как герои выдавливая из себя счастье, справляются с депрессией на фоне боли.

К плюсам можно отнести подбор актеров: Эндрю Гарфилд воплощает на экране такого традиционного британца с элементами классического джентльмена, как во внешности, так и манерах. Флоренс Пью идеально показала обычную земную женщину, без глянцевых "надстроек" внутри бытовых семейных отношений.

Алмут и Тобиас — обычные, близкие к жизни и к зрителям люди, с весьма обычным бекграундом (хотя создатели сценария и дополнили биографию Алмут давней победой в Олимпиаде в виде спорта фигурное катание). В их любви нет сложных эмоций или ярких поступков — они приземленные и простые, впрочем, как и главная героиня. И этот сценарный ход можно также рассматривать двояко. С одной стороны, мы видим людей, похожих на бытовых нас, с другой — хотим ли мы видеть на большом экране условных нас? Думаю, на этот вопрос дадут ответ кассовые сборы первого прокатного уикенда.

Оценка редактора: 6,5 из 10.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Веном 3: Последний танец".