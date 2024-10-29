"Веном 3: Последний танец" с Томом Харди: яркое гудбай от симбиота

Третья часть "Венома" берет зрителя не сюжетом, а зрелищным видеорядом и мощными трюками, где главный — симбиот.

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Инопланетный антигерой симбиот Веном, вселившийся в тело репортера-расследователя Эдди Брока, давно стал любимцем публики. Известно, что вторая часть собрала меньше первой, а третья наверняка соберет меньше второй. И у этого есть причины. Фокус расскажет о плюсах и минусах фантастического блокбастера и о том, почему его все же стоит посмотреть.

В чем была фишка этого инопланетного антигероя, врага Человека-Паука, симбиота Венома — этой черной жижицы, которая умела превращаться в гиганта-атлета с лицом Чужого? Фишка та же, что у Шрека – это обаятельный супермен-людоед. Примерно к9ак говорил о себе Карлсон в виде призрака: "Я – первое в мире приведение с мотором – дикое, но симпатичное".

С Веномом на равных выступал и репортер Эдди Брок в лице Тома Харди с кучей своих проблем: как профессиональных, так и личных. Причем Эдди совсем не лузер, он — парень не промах, но он – эмоционально нестабильный авантюрист, делающий больше ошибок, чем чего-то приличного. Появление в его жизни Венома начинает сдвигать этот баланс в сторону решенных дел – да еще с остроумием и приключениями.

Во второй части шороху наводил Клетус Кэседи/Кранаж, которого сыграл колоритный Вуди Харрельсон.

Эдди на вторых ролях

В третьем "Веноме" проблемный Эдди отодвинулся на задник сцены, а на переднем плане стал красоваться Веном. Причем "альтернативщик" по отношению к своим сородичам, Веном сейчас делает все для защиты от них планеты Земля – они его ищут, чтобы угрохать как перебежчика. А бывший журналист-расследователь находится в розыске по подозрению в убийстве детектива Патрика Маллигана – за ним охотится отчаянный молодой силовик Рекс Стрикленд (Чиветел Эджиофор), работающий на секретную правительственную организацию "Империум", которая занимается поимкой и изучением симбиотов.

Со старта фильма заявляется тема о тотальной охоте властителя тьмы, создателя симбиотов Налла на нашу парочку Веном и Эдди. В фильме звучит сакраментальное: "У тьмы есть зубы". Через внезапно открывающиеся порталы Налл шлет на Землю зубастых чудовищ, которые после уничтожения их современными видами оружия нахально самовосстанавливаются. Нужен Наллу некий Кодекс, который появился у нашей парочки, когда симбиот воскресил убитого Эдди в одной из передряг.

Сразу скажу – это тяжеловесная сценарная конструкция, вникать в которую во время просмотра немного лень. Почему? Потому, что это какие-то отдаленные враги, которые что-то там гадское готовят, посылая на Землю абсолютно однотипных ксеноморфов. Все это несколько абстрактно.

Постер фильма "Веном-3: Последний танец"

Из картины исчезли все попытки решить личные проблемы Эдди, которые понятны зрителям. А именно: сложные отношения с любимой, придирки шефа, алкоголизм, фальшивый цинизм для того, чтобы избежать решения своих же проблем. Все это знакомо каждому, и решение проблем Эдди (при помощи вмешательства Венома) увлекало публику.

Здесь все эти личные истории репортера исчезли и были заменены планетарными угрозами. Поэтому критики на Rotten Tomatoes выставили фильму позорные 37 процентов. Но зрители все же поставили вполне приличные – 80. Почему? Потому, что в отличие от худосочного сторителлинга, нам все-таки предложили неплохое зрелище, связанное с суперменской личностью Венома, который в этой части ведет себя идеально. Он — благородный спаситель всех и вся. Ест или избивает только "плохих людей", как и договаривались в прошлых частях. А его трансформации – просто восхитительны.

Идеальный герой

Эдди Брок в третьей части – бледная тень удивительного черного великана, способного на все позитивные проявления сверхчеловеческой природы. Где-то это смешно, где-то трогательно, а где-то даже трагично. Келли Марсел создала образ идеального мужчины, который сумел таким стать вопреки своему темному прошлому. Всем известно, что великодушный хулиган, который по-рыцарски, ради спасения всего живого, регулярно подставляет свою грудь под пули – это женский идеал. Ну и мужчин, понятно, тоже такое где-то должно пронять, если они не умрут от зависти, подавившись попкорном.

Веном на борту самолета

Для одноразового просмотра – всячески рекомендую. Критики, конечно, будут недовольны лентой: ведь Эдди почти растворился (он реально весь фильм какой-то потерянный, как после лечения электрошоком) на фоне такого мощного образца для подражания, как Веном. Именно гигант в своих зубах принесет создателям фильма столько денег, чтобы картина стала успешной с коммерческой точки зрения.