"Веном 3: Останній танець" з Томом Гарді: яскраве гудбай від симбіота

Третя частина "Венома" бере глядача не сюжетом, а видовищним відеорядом і потужними трюками, де головний — симбіот.

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Інопланетний антигерой симбіот Веном, який вселився в тіло репортера-розслідувача Едді Брока, давно став улюбленцем публіки. Відомо, що друга частина зібрала менше за першу, а третя напевно збере менше за другу. І у цього є причини. Фокус розповість про плюси і мінуси фантастичного блокбастера і про те, чому його все ж варто подивитися.

У чому була фішка цього інопланетного антигероя, ворога Людини-Павука, симбіота Венома — цієї чорної жижиці, яка вміла перетворюватися на гіганта-атлета з обличчям Чужого? Фішка та сама, що у Шрека — це чарівний супермен-людожер. Приблизно як говорив про себе Карлсон у вигляді примари: "Я — перше у світі приведення з мотором — дике, але симпатичне".

З Веномом на рівних виступав і репортер Едді Брок в особі Тома Гарді з купою своїх проблем: як професійних, так і особистих. Причому Едді зовсім не лузер, він — хлопець не промах, але він — емоційно нестабільний авантюрист, який робить більше помилок, ніж чогось пристойного. Поява в його житті Венома починає зрушувати цей баланс у бік вирішених справ — та ще й із дотепністю та пригодами.

У другій частині шереху наводив Клетус Кеседі/Кранаж, якого зіграв колоритний Вуді Гаррельсон.

Едді на других ролях

У третьому "Веномі" проблемний Едді відсунувся на задник сцени, а на передньому плані став красуватися Веном. Причому "альтернативщик" стосовно своїх родичів, Веном зараз робить усе для захисту від них планети Земля — вони його шукають, щоб вбити як перебіжчика. А колишній журналіст-розслідувач перебуває в розшуку за підозрою в убивстві детектива Патріка Маллігана — на нього полює відчайдушний молодий силовик Рекс Стрікленд (Чіветел Еджіофор), який працює на секретну урядову організацію "Імперіум", що займається упійманням і вивченням симбіотів.

Зі старту фільму заявляється тема про тотальне полювання володаря темряви, творця симбіотів Налла на нашу парочку Венома і Едді. У фільмі звучить сакраментальне: "У темряви є зуби". Через портали, що раптово відкриваються, Налл шле на Землю зубастих чудовиськ, які після знищення їх сучасними видами зброї нахабно самовідновлюються. Потрібен Наллу якийсь Кодекс, який з'явився у нашої парочки, коли симбіот воскресив убитого Едді в одній із колотнеч.

Одразу скажу — це великовагова сценарна конструкція, вникати в яку під час перегляду трохи ліньки. Чому? Тому, що це якісь віддалені вороги, які щось там гидке готують, посилаючи на Землю абсолютно однотипних ксеноморфів. Усе це дещо абстрактно.

Постер фільму "Веном-3: Останній танець"

З картини зникли всі спроби вирішити особисті проблеми Едді, які зрозумілі глядачам. А саме: складні стосунки з коханою, причіпки шефа, алкоголізм, фальшивий цинізм для того, щоб уникнути розв'язання своїх же проблем. Все це знайоме кожному, і вирішення проблем Едді (за допомогою втручання Венома) захоплювало публіку.

Тут усі ці особисті історії репортера зникли і були замінені планетарними загрозами. Тому критики на Rotten Tomatoes виставили фільму ганебні 37 відсотків. Але глядачі все ж поставили цілком пристойні — 80. Чому? Тому, що на відміну від худорлявого сторітелінгу, нам усе-таки запропонували непогане видовище, пов'язане з суперменською особистістю Венома, який у цій частині поводиться ідеально. Він — благородний рятівник усіх і вся. Їсть або б'є тільки "поганих людей", як і домовлялися в минулих частинах. А його трансформації — просто чудові.

Ідеальний герой

Едді Брок у третій частині — бліда тінь дивовижного чорного велетня, здатного на всі позитивні прояви надлюдської природи. Десь це смішно, десь зворушливо, а десь навіть трагічно. Келлі Марсел створила образ ідеального чоловіка, який зумів таким стати всупереч своєму темному минулому. Усім відомо, що великодушний хуліган, який по-лицарськи, заради порятунку всього живого, регулярно підставляє свої груди під кулі — це жіночий ідеал. Ну і чоловіків, зрозуміло, теж таке десь має пройняти, якщо вони не помруть від заздрості, подавившись попкорном.

Веном на борту літака

Для одноразового перегляду — всіляко рекомендую. Критики, звісно, будуть незадоволені стрічкою: адже Едді майже розчинився (він реально увесь фільм якийсь загублений, наче після лікування електрошоком) на тлі такого потужного зразка для наслідування, як Веном. Саме гігант у своїх зубах принесе творцям фільму стільки грошей, щоб картина стала успішною з комерційної точки зору.