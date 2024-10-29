"Веном 3: Останній танець" з Томом Гарді: яскраве гудбай від симбіота
Третя частина "Венома" бере глядача не сюжетом, а видовищним відеорядом і потужними трюками, де головний — симбіот.
Інопланетний антигерой симбіот Веном, який вселився в тіло репортера-розслідувача Едді Брока, давно став улюбленцем публіки. Відомо, що друга частина зібрала менше за першу, а третя напевно збере менше за другу. І у цього є причини. Фокус розповість про плюси і мінуси фантастичного блокбастера і про те, чому його все ж варто подивитися.
У чому була фішка цього інопланетного антигероя, ворога Людини-Павука, симбіота Венома — цієї чорної жижиці, яка вміла перетворюватися на гіганта-атлета з обличчям Чужого? Фішка та сама, що у Шрека — це чарівний супермен-людожер. Приблизно як говорив про себе Карлсон у вигляді примари: "Я — перше у світі приведення з мотором — дике, але симпатичне".
З Веномом на рівних виступав і репортер Едді Брок в особі Тома Гарді з купою своїх проблем: як професійних, так і особистих. Причому Едді зовсім не лузер, він — хлопець не промах, але він — емоційно нестабільний авантюрист, який робить більше помилок, ніж чогось пристойного. Поява в його житті Венома починає зрушувати цей баланс у бік вирішених справ — та ще й із дотепністю та пригодами.
У другій частині шереху наводив Клетус Кеседі/Кранаж, якого зіграв колоритний Вуді Гаррельсон.
Едді на других ролях
У третьому "Веномі" проблемний Едді відсунувся на задник сцени, а на передньому плані став красуватися Веном. Причому "альтернативщик" стосовно своїх родичів, Веном зараз робить усе для захисту від них планети Земля — вони його шукають, щоб вбити як перебіжчика. А колишній журналіст-розслідувач перебуває в розшуку за підозрою в убивстві детектива Патріка Маллігана — на нього полює відчайдушний молодий силовик Рекс Стрікленд (Чіветел Еджіофор), який працює на секретну урядову організацію "Імперіум", що займається упійманням і вивченням симбіотів.
Зі старту фільму заявляється тема про тотальне полювання володаря темряви, творця симбіотів Налла на нашу парочку Венома і Едді. У фільмі звучить сакраментальне: "У темряви є зуби". Через портали, що раптово відкриваються, Налл шле на Землю зубастих чудовиськ, які після знищення їх сучасними видами зброї нахабно самовідновлюються. Потрібен Наллу якийсь Кодекс, який з'явився у нашої парочки, коли симбіот воскресив убитого Едді в одній із колотнеч.
Одразу скажу — це великовагова сценарна конструкція, вникати в яку під час перегляду трохи ліньки. Чому? Тому, що це якісь віддалені вороги, які щось там гидке готують, посилаючи на Землю абсолютно однотипних ксеноморфів. Усе це дещо абстрактно.
З картини зникли всі спроби вирішити особисті проблеми Едді, які зрозумілі глядачам. А саме: складні стосунки з коханою, причіпки шефа, алкоголізм, фальшивий цинізм для того, щоб уникнути розв'язання своїх же проблем. Все це знайоме кожному, і вирішення проблем Едді (за допомогою втручання Венома) захоплювало публіку.
Тут усі ці особисті історії репортера зникли і були замінені планетарними загрозами. Тому критики на Rotten Tomatoes виставили фільму ганебні 37 відсотків. Але глядачі все ж поставили цілком пристойні — 80. Чому? Тому, що на відміну від худорлявого сторітелінгу, нам усе-таки запропонували непогане видовище, пов'язане з суперменською особистістю Венома, який у цій частині поводиться ідеально. Він — благородний рятівник усіх і вся. Їсть або б'є тільки "поганих людей", як і домовлялися в минулих частинах. А його трансформації — просто чудові.
Ідеальний герой
Едді Брок у третій частині — бліда тінь дивовижного чорного велетня, здатного на всі позитивні прояви надлюдської природи. Десь це смішно, десь зворушливо, а десь навіть трагічно. Келлі Марсел створила образ ідеального чоловіка, який зумів таким стати всупереч своєму темному минулому. Усім відомо, що великодушний хуліган, який по-лицарськи, заради порятунку всього живого, регулярно підставляє свої груди під кулі — це жіночий ідеал. Ну і чоловіків, зрозуміло, теж таке десь має пройняти, якщо вони не помруть від заздрості, подавившись попкорном.
Для одноразового перегляду — всіляко рекомендую. Критики, звісно, будуть незадоволені стрічкою: адже Едді майже розчинився (він реально увесь фільм якийсь загублений, наче після лікування електрошоком) на тлі такого потужного зразка для наслідування, як Веном. Саме гігант у своїх зубах принесе творцям фільму стільки грошей, щоб картина стала успішною з комерційної точки зору.