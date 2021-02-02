"По-моєму, чувак, нас кинули": шість років тому загинув Кузьма Скрябін

Досі багато хто впевнений, що смерть Скрябіна була невипадковою. Фокус зібрав цікаві деталі біографії і спогади близьких і колег співака.

2 лютого українці шанують памʼять відомого співака, шоумена, продюсера, лідера групи "Скрябін" Андрія Кузьменка.

Дитинство, юність, творчість

Андрій Кузьменко народився у 1968 році в місті Самбір Львівської області в сімʼї інженера та вчительки музики. Музикою почав займатися з 8 класу, грав на фортепіано, відвідував музичну школу.

[ + – ] Андрій Кузьменко (Скрябін) у дитинстві

Після служби в армії закінчив стоматологічний факультет Львівського медінституту, однак швидко зрозумів, що стоматологія не "гріє" його душу і в кінці 80-х років минулого століття Андрій разом зі своїми друзями створює групу "Скрябін".

Крім роботи фронтменом групи, що швидко набрала популярність, Кузьменко був ведучим популярних телевізійних і радіопрограм. Також Скрябін встиг проявити себе як талановитий прозаїк, видавши у 2006 році книгу-автобіографію "Я, Побєда і Берлін".

[ + – ] Гурт "Скрябін" і його лідер Андрій Кузьменко

Загибель співака

Рівно шість років тому позашляховик співака зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі Дніпропетровської області. Від отриманих травм Кузьменко помер на місці. Йому на той момент було всього 46 років.

За фактом ДТП, у якому загинув Кузьма Скрябін, було відкрито кримінальне провадження. За даними міліції, позашляховик Toyota Кузьми близько 7:00 на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з молоковозом "ГАЗ 5312". У міськлікарню з травмами госпіталізовані водій молоковоза і пасажирка позашляховика (адміністратор музиканта).

[ + – ] Фото з місця ДТП, у якій загинув Кузьма Скрябін [ + – ] Фото з місця ДТП, в якому загинув Кузьма Скрябін [ + – ] схема ДТП

Скрябін і Порошенко

У тому ж році, у жовтні президент Петро Порошенко розглянув електронну петицію "про присвоєння Андрію Кузьменку звання народного артиста України", яку підписали понад 26 тисяч громадян.

"Варто зазначити, що згідно з пунктом 7 Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України "Про почесні звання України" від 29 червня 2001 року № 476, присвоєння почесного звання посмертно не проводиться", — зазначив тоді Порошенко.

Однак з огляду на численну підтримку ідеї про присвоєння Кузьменку державної нагороди, а також його значний внесок у розвиток української культури і збагачення вітчизняного музичного мистецтва, президент підтримав пропозицію Комісії державних нагород та геральдики про нагородження Андрія Кузьменка орденом "За заслуги" І ступеня (посмертно).

"Дякую за активну позицію щодо заслуг талановитого музиканта, якого шанують мільйони українців. Вдячний батькам Андрія, які виховали гідного сина і громадянина. Упевнений, його памʼятатимуть і наші воїни, яких Андрій підтримував у боротьбі з агресором", — заявив тоді президент.

[ + – ] Президент Порошенко вручив родині лідера гурту "Скрябін" орден "За заслуги"

Гучне інтервʼю

Примітно, що за кілька днів до загибелі Кузьма Скрябін дав інтервʼю, у якому розповів про своє ставлення до подій на сході України, мобілізації українців і чинної влади.

В інтервʼю Громадському виконавець називав АТО на сході України "війною".

"Антитерористична операція не може тривати рік. Зрозуміло, що це війна, війною її ніхто не називає. З якого приводу країна повинна мобілізувати людей на АТО? Давайте, у "Борисполі" терористи захоплюють літак, і з нас вибирають: ти, ти і ти, йдіть його від терористів забирайте. Це не терористи. Це давним-давно війна", — сказав тоді Андрій Кузьменко.

Виконавець був переконаний у тому, що "всі президенти України і депутати, які там були, просиджували штани і крали у нас гроші, вони не зробили ні грама, щоб цієї війни не було".

За словами Андрія, для протестів на Майдані у 2015 році приводів стало ще більше, ніж було за екс-президента Віктора Януковича.

"Загинуло вже стільки Небесних сотень. По-моєму, кожен день Небесна сотня гине. Думаю, Порошенко теж дограється з цією війною. Те, що вони витворяють, — не можна", — заявляв Скрябін.

[ + – ] Останнє інтерв'ю Скрябіна

Пісня-вирок

Не можна не згадати і про жорстку пісню "Нас кинули", у якій Кузьма Скрябін звинувачує владу в тому, що вона обманула всіх українців.

"Кинули, як лохів розвели за спинами

Справи свої зробили, злили нас

Мене з тобою разом в унітаз", — різко висловлюється Андрій Кузьменко на адресу тих, хто, на його думку, довів громадян України і саму країну до нинішнього стану.

[ + – ] "Кинули, як лохів розвели за спинами..." — співав Скрябін

Скрябіна вбили?

Те, що співак помер буквально через кілька днів після гучного інтервʼю, дало привід для численних розмов і домислів, що "бунтівного" виконавця, який виявляє нелояльність до влади, вирішили вбити.

Зокрема, журналіст "Газети по-українськи" Дмитро Ященко розповів свою версію події, що відрізняється від офіційної міліцейської версії.

"Мене обігнав білий джип. Його наздогнала чорна "Хонда" і почала підрізати на повороті з боку узбіччя, немов штовхаючи до середини дороги. Вдалині стояв молоковоз. Коли "Хонда" виштовхала джип, молоковоз виїхав назустріч. "Тойота" з ним зіткнулася. "Хонда" поїхала далі. А я зупинився. Ще багато машин зупинилося, люди кинулися до місця аварії. Дівчата і жінки верещать, кричать… Водій джипа був ще живий, ворушив лівою ногою. Голова в крові. Я приклав пальці до шиї, пульс відчувався. Хвилин через 20 він помер на наших очах. "Швидка", ДАІ, рятувальники приїхали через хвилин 40, або годину з Кривого Рогу. Хоча з Дніпропетровська їм добиратися 15-20 хвилин. Машину стали розрізати. Побачили, що на підлозі лежить без свідомості жінка. Її забрали. Водій молоковоза був напрочуд спокійний. Хоча в таких ситуаціях відчуваєш себе винуватим, біжиш витягувати, допомагати. Він — хоч би що. Я сказав даішникам, що був свідком аварії. Але мені досі ніхто не телефонує. Описав ситуацію у "Фейсбуці", проте незабаром мою сторінку заблокували. Схоже, мною зайнялися", — розповідав він тоді.

Однак мати загиблого співака не вірить у те, що її сина вбили.

"Не було жодної підстави, була чиста ДТП… Мені вже все доповіли, є свідок, людина, яка їхала з ним у машині. Поговорили з нею. На середині дороги був лід. Усе було начебто сухо, і посеред дороги була льодова брила. І на неї потрапив", — сказала Ольга Кузьменко в інтервʼю "Львівській хвилі".

[ + – ] Ольга Кузьменко, мати музиканта

Був категоричний і відомий український телеведучий, автогонщик Олексій Мочанов, який заявив на своїй сторінці у Facebook, що Кузьма загинув через фатальний збіг обставин.

"Не слухайте дурню, будь ласка! Будь-яка проблема має прізвище, імʼя та по батькові. Андрій Вікторович Кузьменко загинув в дорожньо-транспортній пригоді, на жаль, яка сталася з його власної вини", — написав він.

[ + – ] Пост Олексія Мочанова про загибель Скрябіна

"Словом заряджав на боротьбу"

У серпні 2020 року чинний президент України Володимир Зеленський своїм указом присвоїв Андрію Кузьменку звання Героя України (посмертно).

"З початку війни Андрій регулярно їздив на схід і допомагав нашим захисникам. Кузьма і сам був справжнім захисником України. Воїном слова. Його зброя — ручка, папір і мікрофон. Піснею він зціляв душу, словом — заряджав на боротьбу. За сильну, процвітаючу і непереможну Україну", — заявив Зеленський.

Що говорять і пишуть про Кузьму сьогодні

Через пʼять років після загибелі Андрія Кузьменка, у вівторок, 2 лютого 2020 року Верховна Рада України підтримала ініціативу про присвоєння музикантові Кузьмі Скрябіну звання народного артиста посмертно.

260 нардепів підтримали запит свого колеги Павла Мельника про присвоєння звання Кузьмі Скрябіну й іншим видатним діячам України, які за життя не отримали "народного артиста".

Парламентарій від "Слуги народу" Павло Мельник запропонував Володимиру Зеленському внести зміни до відповідного указу, що дозволить присвоювати почесні звання посмертно.

17 серпня минулого року в день народження Кузьми Скрябіна у Львові стартували зйомки повнометражного фільму "Я, Побєда і Берлін", за сюжетом однойменної книги музиканта.

Пізніше зʼявилася інформація, що Кузьму Скрябіна зіграє актор театру і кіно Іван Блиндар, для якого ця робота стане першою великою роллю.

У 2021 році на річницю загибелі виконавця відреагували багато відомих українців, які вказують на значний внесок Кузьми як в українську культуру, так і в становлення громадянського суспільства.

Естрадний співак, композитор, актор, продюсер Олександр Пономарьов розмістив у Facebook частину свого виступу на концерті памʼяті Кузьми, де він виконав хіт Скрябіна "Сам собі країна".

[ + – ] Олександр Пономарьов співає в пам'ять про Скрябіна

У коментарях під повідомленням українці пишуть, що сумують за Андрієм і памʼятають про нього.

[ + – ] Коментарі під постом Олександра Пономарьова

[ + – ] Коментарі під постом Олександра Пономарьова

Відомий виконавець, а в недавньому часі і політик Святослав Вакарчук розмістив у Facebook посилання на пісню групи "Скрябін" — "Птахи"

"Шість років… Літай високо", — підписав свій пост колишній лідер партії "Голос".

[ + – ] Святослав Вакарчук також розмістив пост у пам'ять про Андрія Кузьменка

Українська поп-і фолк-рок-група DZIDZIO також показала свій виступ на цьому концерті. Тоді музиканти на честь Кузьми виконали свою відому пісню "Три в одному".

Популярний шоумен Julik показав в Instagram, як свого часу виступав разом з Кузьмою на одному з корпоративів.

"Памʼятаємо! Щасливий, що був знайомий", — підписав він відеоролик.

[ + – ] Julik — пам'яті Скрябіна

Шоумен Андрій Джеджула згадує Скрябіна як дуже веселу людину.

"Знаючи, який ти був веселий і які ржачні анекдоти знав, розумію, що на небі було сумно і ти просто потрібен був там. І ти тепер там труїш свої жарти! Людина — свято, енерджайзер, годинами міг з тобою залипати на теми анекдотів і приколів", — пише він в Instagram.

[ + – ] Андрій Джеджула згадав, яким веселим і життєрадісним був Кузьма

Співачка Ірина Білик опублікувала в соцмережі фотографію Кузьми Скрябіна.

"Памʼятаємо. Сумуємо. Тебе не вистачає", — підписала виконавиця кадр.