Кинули й розвели за спинами: керівники лейблу приховали від вдови Кузьми ₴1,5 мільйона

Директор Moon Records постане перед судом і ризикує провести за ґратами 8 років. Засновника лейблу оголосили в розшук.

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Директора музичного лейбла звинувачують у підробці документів та шахрайському заволодінні 1,5 мільйона гривень. Про це 5 лютого повідомили в Офісі генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що після трагічної смерті відомого українського артиста всі авторські права на його творчість перейшли до його дружини. Вона створила компанію з назвою, що збігається з його сценічним псевдонімом, щоб управляти цими правами", — зазначила пресслужба.

Відповідно до договору лейбл мав отримувати 70% доходу від використання пісень, але його директор свідомо занижував кількість прослуховувань на стрімінгових платформах.

"До того ж співучасники використали іноземну компанію, яку контролював засновник лейблу, і приховували це від правовласника. Таким чином, вони отримували незаконний прибуток і штучно зменшували суму виплат компанії", — підкреслили правоохоронці.

В результаті спадкоємиця недоотримала понад 1,5 мільйона гривень. Ще одного фігуранта справи, яким є засновник лейблу, оголосили у розшук.

У Нацполіції уточнили, що згадана іноземна компанія була чеською фірмою, що займається дистрибуцією музики. Вдову запевняли, що компанія є дочірньою і жодних відсотків не бере, насправді ж "партнери" забирали до 85% прибутку.

Згадана сума у півтора мільйона — це дохід з музики лише за 2017-2019 роки. Фігурантам справи загрожує до восьми років ув’язнення.

Водночас у "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомили, що йдеться про лейбл Moon Records і вдову Андрія Кузьменка (соліста гурту "Скрябін) Світлану Бабійчук.

Нагадаємо, 2 лютого донька Андрія Кузьменка Марія-Барбара відвідала могилу батька. Вона підкреслила, що "біль не стане менше ніколи". З дня, коли сталася смертельна ДТП у Дніпропетровській області, минуло вже 10 років.

Співзасновник і продюсер Moon Records Андрій Пасічник заперечував те, що знижував кількість прослуховувань пісень гурту "Скрябін". Він заявляв, що звинувачення вдови не мають "жодних реальних підстав".