"Десять років болю": донька Скрябіна відвідала могилу батька в роковини його загибелі (фото)

Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. У пам'ять про легендарного музиканта його зіркові колеги також поділилися спогадами, архівними фото та відео.

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Донька українського музиканта Кузьми Скрябіна (сценічний псевдонім Андрія Кузьменка) Марія-Барбара Кузьменко у роковини його загибелі 2 лютого вшанувала пам'ять батька, відвідавши його могилу на Брюховицькому кладовищі під Львовом. Світлину дівчина опублікувала у сторіз у своєму профілі в Instagram.

Донька Кузьми Скрябіна відвідала могилу батька у роковини його смерті Фото: Скриншот

"Десять років… А біль не стане менше ніколи", — підписала фото донька музиканта.

Андрій Кузьменко з донькою Марією-Барбарою Фото: Барбара Кузьменко/ Instagram

46-річний Андрій Кузьменко загинув у ДТП 2 лютого 2015 року. Його Toyota Sequoia виїхала на великій швидкості на зустрічну смугу та зіткнулася з молоковозом біля села Лозоватка в Дніпропетровській області. Удар прийшовся на лівий бік, де був за кермом музикант. Кузьма Скрябін отримав важку травму голови та загинув на місці.

Роковини смерті Кузьми Скрябіна: зірки діляться спогадами

Українська співачка, переможниця Євробачення 2004 року Руслана Лижичко опублікувала відео з виконанням пісні, написаної нею в перші години після трагічної новини про загибель Кузьменка.

"10 років без Тебе!.. а досі "тиша думки колише"… Я так і не змогла видалити з контактів Твій номер. Іноді так хочеться подзвонити Тобі та почути у відповідь Твоє фірмове: "Здоров, мала!", — написала Руслана.

Відео з проєкту "Шанс", на якому вони з Кузьмою Скрябіним були співведучими, опублікувала співачка та телеведуча Наталія Могилевська.

"Я запам’ятала тебе таким…" — підписала Наталія відеоролик.

Український актор і шоумен Андрій Джеджула також поділився спогадами про співпрацю з Андрієм Кузьменком та опублікував архівні світлини.

"Все що у мене лишилось по тобі — це старі фотографії…та крутезні брудні анекдоти, які я досі розказую із твоїм авторством, наспівую твої пісні та щодня згадую тебе, Андрійчику, у своїх молитвах", — написав Джеджула.

Шоумен Андрій Джеджула опублікував архівні фото з Кузьмою Скрябіним Фото: Скриншот

Згадала колегу у роковини його загибелі й українська співачка Ірина Білик.

"Кожен раз, коли співаю з залом "Мовчати", відчуваю, як Кузьма стоїть поруч. Вічна памʼять!", — написала вона на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, 20 грудня в Національні поліції України повідомили, що оголосили про підозру музичному лейблу, що ошукав вдову відомого музиканта. Джерела ЗМІ стверджували, що мова йде про вдову Андрія Кузьменка — Світлану Бабійчук, яка співпрацювала з компанією "Moon Records".

Представник лейблу Moon Records Андрій Пасічник 16 січня заперечив шахрайство зі спадщиною "Скрябіна" та запевнив, що компанія належним чином виплачувала роялті вдові музиканта.

У квітні 2024 року в мережі поширилося архівне відео з Кузьмою Скрябіним 1989 року. Це дебютний кліп гурту "Скрябін" на пісню "Чуєш біль".