"Десять лет боли": дочь Скрябина посетила могилу отца в годовщину его гибели (фото)

Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. В память о легендарном музыканте его звездные коллеги также поделились воспоминаниями, архивными фото и видео.

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Дочь украинского музыканта Кузьмы Скрябина (сценический псевдоним Андрея Кузьменко) Мария-Барбара Кузьменко в годовщину его гибели 2 февраля почтила память отца, посетив его могилу на Брюховицком кладбище под Львовом. Фотографию девушка опубликовала в сториз в своем профиле в Instagram.

Дочь Кузьмы Скрябина посетила могилу отца в годовщину его смерти Фото: Скриншот

"Десять лет... А боль не станет меньше никогда", — подписала фото дочь музыканта.

Андрей Кузьменко с дочерью Марией-Барбарой Фото: Барбара Кузьменко/ Instagram

46-летний Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Его Toyota Sequoia выехала на большой скорости на встречную полосу и столкнулась с молоковозом возле села Лозоватка в Днепропетровской области. Удар пришелся на левую сторону, где был за рулем музыкант. Кузьма Скрябин получил тяжелую травму головы и погиб на месте.

Годовщина смерти Кузьмы Скрябина: звезды делятся воспоминаниями

Украинская певица, победительница Евровидения 2004 года Руслана Лыжичко опубликовала видео с исполнением песни, написанной ею в первые часы после трагической новости о гибели Кузьменко.

"10 лет без Тебя!... а до сих пор "тишина мысли колышет"... Я так и не смогла удалить из контактов Твой номер. Иногда так хочется позвонить Тебе и услышать в ответ Твое фирменное: "Привет, малышка!", — написала Руслана.

Видео с проекта "Шанс", на котором они с Кузьмой Скрябиным были соведущими, опубликовала певица и телеведущая Наталья Могилевская.

"Я запомнила тебя таким..." — подписала Наталья видеоролик.

Украинский актер и шоумен Андрей Джеджула также поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Андреем Кузьменко и опубликовал архивные фотографии.

"Все что у меня осталось по тебе — это старые фотографии...и крутые грязные анекдоты, которые я до сих пор рассказываю с твоим авторством, напеваю твои песни и ежедневно вспоминаю тебя, Андрюша, в своих молитвах", — написал Джеджула.

Шоумен Андрей Джеджула опубликовал архивные фото с Кузьмой Скрябиным Фото: Скриншот

Вспомнила коллегу в годовщину его гибели и украинская певица Ирина Билык.

"Каждый раз, когда пою с залом "Мовчати", чувствую, как Кузьма стоит рядом. Вечная память!", — написала она на своей странице в Instagram.

Напомним, 20 декабря в Национальной полиции Украины сообщили, что объявили о подозрении музыкальному лейблу, обманувшему вдову известного музыканта. Источники СМИ утверждали, что речь идет о вдове Андрея Кузьменко — Светлане Бабийчук, которая сотрудничала с компанией "Moon Records".

Представитель лейбла Moon Records Андрей Пасечник 16 января отрицал мошенничество с наследием "Скрябина" и заверил, что компания должным образом выплачивала роялти вдове музыканта.

В апреле 2024 года в сети распространилось архивное видео с Кузьмой Скрябиным 1989 года. Это дебютный клип группы "Скрябин" на песню "Чуєш біль".