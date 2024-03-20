Как живет отец Кузьмы Скрябина после смерти жены и сына (видео)

Виктор Кузьменко признался, что часто ходит на кладбище к сыну и жене. Однако, сейчас он занимается делом, которое мотивирует его идти дальше.

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84-летний Виктор Кузьменко украинский иллюстратор и педагог, более известный как отец украинского певца Кузьмы Скрябина, впервые после смерти сына и жены, признался, как теперь живет без них. Подробностями своей жизни он поделился в интервью программе Сніданок на 1+1.

В феврале 2015 года Виктор Кузьменко потерял единственного сына Андрея, который погиб в автокатастрофе. Машина певца столкнулась с молоковозом, который двигался на встречу. В результате, тело Кузьмы зажало в машине. Спасателям пришлось несколько часов деблокировать его. От полученных травм он скончался на месте. Через 8 лет после смерти Кузьмы Скрябина умерла и жена Виктора Кузьменко — Ольга. Как выяснилось, ее жизнь оборвалась из-за тяжелого недуга.

Сейчас у Виктора Кузьменко осталась только одна внучка от Андрея — Барбара-Мария Кузьменко. Сейчас ей 25 лет. Она живет и работает в столице. Замужем. Детей не имеет.

Впервые после потери Виктор Кузьменко дал публичное интервью. В нем он признался, как перенес потерю самых близких людей.

"Состояние такое — была растерянность. Я привык всегда, что они со мной, что мы вместе. Мы были очень дружной семьей. Мы с Ольгой Михайловной прожили 57 счастливых лет и 47 с Андрюшей. Я не знал, я до завтра проживу. Поэтому крах", — признался Виктор Кузьменко.

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Мужчина рассказал, что когда начались его отношения с женой, он ушел в армию. Тогда они с Ольгой договорились, что будут каждый день писать друг другу письма. В результате пара прожила вместе 57 лет. У них родился сын. Виктор Кузьменко признался, что мечтал еще о втором ребенке — дочери, однако первые роды Ольги были очень сложными, поэтому они не решились еще раз рожать.

"Я ушел в армию и мы договорились с Ольгой Михайловной, что будем писать друг другу каждый день письма. Сегодня я так удивляюсь, что можно было каждый день писать, но писалось. Потому что писало сердце, любовь писала. Потом, как появился Андрюша, то уже была как связующее звено между мамой и папой. 17 августа мне открывается окно и кричит мне знакомая: Витя у тебя сын. У меня крылья выросли. Я хотел еще дочь, но у Ольги Михайловны были тяжелые роды и она где-то немножко, или страх был где-то, а я уже не хотел настаивать", — рассказал Виктор Кузьменко.

Сейчас мужчина часто ходит на кладбище, где похоронены жена и сын. Он признается, что говорит к ним, как к живым, потому что ему очень их не хватает.

После смерти сына Виктор и Ольга начали изготавливать глиняные колокольчики в память о сыне. Все это время они вместе все делали. Когда Ольга умерла для Виктора это дело стало отдушиной, которая мотивирует его жить дальше.

"Мамины колокольчики. Моя сторона техническая — приготовить глину, изготовить их, почистить, помыть, выжечь, а Ольга Михайловна их разрисовывала и нотками их украшала. А сейчас я их делаю. Оно насколько мне нужно сейчас, что я это делаю с большой любовью, большим удовольствием и желанием. Вообще то, я жил по жизни с девизом, меньше слов больше дела, что я себе исходя из той ситуации сказал: Кузьмич, ты должен, ты можешь, ты сделаешь. И по сути, нынешняя моя жизнь, или существование, как там теперь его назвать, держится на волевом усилии", — признался отец Скрябина.

Напомним, ранее мы писали, что дочь Кузьмы Скрябина дала редкое интервью. Кроме этого, в день смерти Кузьмы Скрябина дочь опубликовала архивные фото с отцом.