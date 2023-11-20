Единственная дочь Кузьмы Скрябина перенесла сложную болезнь и рассказала об осложнениях

Барбара Кузьменко откровенно рассказала о болезни, из-за которой получила осложнения

Related video

25-летняя дочь Кузьмы Скрябина (настоящее имя Андрей Кузьменко) Мария-Барбара рассказала о сложной болезни и осложнениях после нее. Подробностями молодая девушка поделилась на своей странице в инстаграм.

Как выяснялось, недавно Барбара заболела коронавирусом, который дал осложнения на гайморитные пазухи. Девушка долгое время лечилась и вот наконец вернулась на работу.

"Переболеть ковидом. Получить осложнения на гайморит и уже вышла на работу", — написала на фоне фото с кофе в руках Барбара.

Известно, что девушка работает в медицинской сфере, она получила образование косметолога и активно занимается косметологической деятельностью.

Дочь Андрея Кузьменко рассказала о болезни

Девушка редко появляется на своей основной странице в инстаграме, чаще можно увидеть как она работает на ее рабочем профиле. Барбара не любит публичности, это видно по тому, что она не пытается демонстрировать свою жизнь в социальных сетях.

Месяц назад, когда умерла ее бабушка, мама покойного отца Андрея Кузьменко, девушка лишь сообщила, что потеряла бабушку, а впоследствии написала историю, что выходные были сложными, ведь она прощалась со своим родным человеком. Никаких семейных деталей девушка не транслирует. Несмотря на свой молодой возраст за ней тянется слава отца Андрея Кузьменко, возможно поэтому девушка и не хочет говорить много, чтобы пресса не обмывала косточки ее семье.

Известно, что Барбара замужем за мужчиной по имени Виктор. Пара познакомилась в университете. Пока у пары нет детей.

Напомним, в сентября в 76 лет умерла Ольга Кузьменко, мать известного украинского певца Андрея Кузьменко, который стал известным под псевдонимом Кузьма Скрябин.