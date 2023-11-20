Єдина донька Кузьми Скрябіна перенесла складну хворобу та розповіла про ускладнення

Барбара Кузьменко відверто розповіла про хворобу, через яку отримала ускладнення

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25-річна донька Кузьми Скрябіна (справжнє імʼя Андрій Кузьменко) Марія- Барбара розповіла про складну хворобу та ускладнення після неї. Подробицями молода дівчина поділилася на своїй сторінці в інстаграм.

Як зʼясовувалася, нещодавно Барбара захворіла на коронавірус, який дав ускладнення на гайморитні пазухи. Дівчина тривалий час лікувалася і ось нарешті повернулася на роботу.

"Перехворіти ковідом. Отримати ускладнення на гайморит і вже вийшла на роботу", — написала на фоні фото з кавою в руках Барбара.

Відомо, що дівчина працює в медичній сфері, вона здобула освіту косметолога та активно займається косметологічною діяльністю.

Донька Андрія Кузьменка розповіла про хворобу

Дівчина рідко зʼявляється на своїй основній сторінці в інстаграмі, частіше можна побачити як вона працює на її робочому профілі. Барбара не любить публічності, це видно по тому, що вона не намагається демонструвати своє життя в соціальних мережах.

Місяць тому, коли померла її бабуся, мама покійного батька Андрія Кузьменка, дівчина лише повідомила, що втратила бабусю, а згодом написала історію, що вихідні були складними, адже вона прощалася зі своєю рідною людиною. Жодних сімейних деталей дівчина не транслює. Попри свій молодий вік за нею тягнеться слава батька Андрія Кузьменка, можливо тому дівчина і не хоче говорити багато, аби преса не обмивала кісточки її родині.

Відомо, що Барбара заміжня за чоловіком на імʼя Віктор. Пара познайомилась в університеті. Поки у пари немає дітей.

Нагадаємо, у вересня у 76 років померла Ольга Кузьменко, мати відомого українського співака Андрія Кузьменка, який став відомим під псевдонімом Кузьма Скрябін.