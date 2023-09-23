В 76 лет умерла мать известного певца Кузьмы Скрябина

Ольга Кузьменко ранее говорила в интервью, что не хочет возобновлять расследование о смерти своего сына.

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В 76 лет умерла Ольга Кузьменко, мать известного украинского певца Андрея Кузьменко, который стал известным под псевдонимом Кузьма Скрябин. О смерти женщины сообщили на странице Благотворительного Фонда имени Кузьмы Скрябина.

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Ирина Билык, Monatik и другие украинские артисты почтили память Кузьмы Скрябина

"Сегодня, ушла из жизни мама Кузьмы, Ольга Михайловна! Эта потеря тяжелая для нас всех. Ольга Михайловна была действительно замечательным и душевным человеком, с большим сердцем... Разделяем боль и горе родных! Вечная и светлая память! Мы будем скорбеть...", — написали на странице Фонда.

Напомним, Ольга Кузьменко, мать артиста, была писательницей и педагогом. Еще учась в институте, она ездила по селам с магнитофоном и записывала народные песни и пословицы, создала детский коллектив, где дети пели народные и обрядовые песни. Работала преподавательницей игры на фортепиано в музыкальной школе.

В 2012 году Андрей Кузьменко написал песню "Мам", посвященную матери.

Кузьма Скрябин — Мам

После смерти сына в 2015 году психолог посоветовал ей записывать свои переживания в тетрадь. Позже эти записи стали книгой, посвященной ее сыну. "Моя дорогая птица. Мамина книжка" была напечатана в 2015 году.

Позже Ольга Кузьменко написала еще две книги: "Группа "Скрябин" и друзья по сцене" (2016), "Колыбельная для Андрюши" (2018).

Мать Кузьмы Скрябина на открытии памятника в селе Святопетровское Киево-Святошинского района Фото: UAinfo

Последний раз она давала большое интервью в 2022 году, признавшись, что не хочет возобновлять расследование гибели своего сына. Ведь не знает, кто может быть виноват в ДТП.

"Я не хочу вершить суд сейчас над ним. Я не знаю, кто это был. Могут подставить другого, могут осудить не того. Если бы хоть какая-то зацепка была, а так зацепки нет, и я никого не могу обвинить в том. Но народ никогда не ошибается, понимаете. А примерно миллион утверждает, что это не было просто ДТП", — поделилась она.

Напомним, в начале этого года интервью дала дочь музыканта, Барбара Кузьменко. Девушка родилась в 1997 году, стала косметологом и работает в Киеве.