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Стиль жизни

Дочь Кузьмы Скрябина дала редкое интервью (видео)

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Кузьма Скрябин

Барбара Кузьменко – единственный ребенок покойного музыканта.

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Дочь легендарного украинского музыканта Кузьмы Скрябина (Андрея Кузьменко) рассказала об отце и своей жизни.

Наследница певца дала интервью украинскому телеведущему Алексею Суханову, который выпустил к годовщине гибели музыканта специальный фильм. В частности, Суханов взял эксклюзивные комментарии у мамы, жены и дочери Кузьмы Скрябина.

"В тот момент, когда они возвращались в воспоминания о дне гибели Кузьмы, я чувствовал, как они мужественны, сильны. Их боль не утихала, и я считаю, что она никуда не денется, ведь когда ты любишь человека, то он всегда рядом с тобой. Никто не трогает вещей Андрея в его комнатах. Когда ты заходишь в дом, в котором жил Кузьма, идешь в студию, где создавались скрябинские смыслы, ты чувствуешь, будто зашел в святыню. В его студии осталось все так, как и было", – рассказывает телеведущий.

Украинский музыкант и общественный деятель Андрей Кузьменко на 47 году жизни погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015 года. Около 8:20 внедорожник певца столкнулся с грузовиком в Криворожском районе. От полученных травм Кузьменко скончался на месте.

Единственная дочь Кузьмы Скрябина родилась в 1997 году. Девочку назвали в честь польской актрисы Барбары Брыльских (известной по роли Нади в "Иронии судьбы"). Ребенок музыканта учился на врача в Киеве и сейчас оказывает косметологические услуги.

Барбара Кузьменко

Напомним, в столице Украины появился переулок Скрябина.

Также Фокус писал о новых подробностях похорон Кузьмы Скрябина, о которых рассказала мама покойного музыканта.