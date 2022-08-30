Мама Кузьмы Скрябина рассказала новые подробности похорон сына (видео)

С момента смерти музыканта прошло более семи лет.

Мама погибшего Кузьмы Скрябина (Андрей Кузьменко – настоящее имя) рассказала, как пережила смерть сына. Деталями похорон украинского музыканта украинская писательница поделилась в своем интервью.

75-летняя Ольга Кузьменко призналась, что первое время после внезапной смерти сына было очень ужасным, ей приходилось принимать успокаивающие таблетки.

"Сначала ты не знал, куда себя деть. С самого раннего утра нужно было глотать таблетки. Очень помогали люди, которые были вокруг. Их были просто сотни! Все, не спрашивая разрешения, шли сюда", — отметила Ольга Кузьменко, добавив, что лишь на пятый год после гибели музыканта людей, желающих посетить его дом, стало меньше, а после пандемии коронавируса 2020 практически никто уже не наведывается к ней.

По словам писательницы, она не боялась пускать домой всех желающих, ведь была уверена, что они несут только добро.

[ + – ] Мама Кузьмы Скрябина рассказала о пережитой потере

В частности, женщина рассказала о том, почему Кузьма Скрябин в гробу лежал с медалью.

"Когда мы со Светланой (жена Кузьмы Скрябина, — ред.) стояли возле Андрея, а он стоял посредине, и люди не подходили, подошли два солдата. Один был старше, лет 45, а другой — юный совсем. Они уходили из госпиталя. Или домой, или на фронт возвращались. Старший снял медаль свою и сказал: "Я вас прошу, положите Андрею", — рассказала мама музыканта, добавив, что сначала она не хотела брать награду военного, ведь она ему нужнее, однако неизвестный солдат убедил Ольгу Кузьменко.

[ + – ] Одна из самых популярных песен Кузьмы Скрябина

Андрей Кузьменко в возрасте 46 лет погиб в автокатастрофе 2 февраля 2015. Около 8:20 внедорожник музыканта столкнулся с грузовиком в Криворожском районе возле села Лозоватка. От полученных травм Скрябин скончался на месте.

Напомним, футболку Кузьмы Скрябина продали на благотворительном аукционе за 255 тысяч гривен.

Также Фокус писал об "адаптации" песни "Мам" Кузьмы Скрябина россиянами.