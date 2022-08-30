Мама Кузьми Скрябіна розповіла нові подробиці похоронів сина (відео)

З моменту смерті музиканта минуло понад сім років.

Мама загиблого Кузьми Скрябіна (Андрій Кузьменко — справжнє ім'я) розповіла, як пережила смерть сина. Деталями похоронів українського музиканта українська письменниця поділилася у своєму інтерв'ю.

75-річна Ольга Кузьменко зізналася, що перший час після раптової смерті сина був дуже жахливим, їй доводилося вживати заспокійливі таблетки.

"Спочатку ти не знав, куди себе подіти. З самого раннього ранку потрібно було ковтати таблетки. Дуже допомагали люди, які були навколо. Їх були просто сотні! Всі, не питаючи дозволу, йшли сюди", — зазначила Ольга Кузьменко, додавши, що лише на п'ятий рік після загибелі музиканта людей, охочих відвідати його домівку, стало менше, а після пандемії коронавірусу 2020 практично ніхто вже не навідується до неї.

За словами письменниці, вона не боялася пускати додому всіх охочих людей, адже була впевнена, що вони несуть лише добро.

[ + – ] Мама Кузьми Скрябіна розповіла про пережиту втрату

Зокрема жінка розповіла про те, чому Кузьма Скрябін у труні лежав із медаллю.

"Коли ми зі Світланою (дружина Кузьми Скрябіна, — ред.) стояли біля Андрія, а він стояв посередині, і люди не підходили, підійшли два солдати. Один був старше, років 45, а інший — юний зовсім. Вони йшли з госпіталю. Або додому, або на фронт поверталися. Старший зняв медаль свою і сказав: "Я вас прошу, покладіть Андрію", — розповіла мама музиканта, додавши, що спочатку вона не хотіла брати нагороду військового, адже вона йому необхідніша, проте невідомий солдат переконав Ольгу Кузьменко.

[ + – ] Одна з найпопулярніших пісень Кузьми Скрябіна

Андрій Кузьменко у віці 46 років загинув в автокатастрофі 2 лютого 2015. Близько 8:20 позашляховик музиканта зіткнувся з вантажівкою в Криворізькому районі біля села Лозоватка. Від отриманих травм Скрябін помер на місці.

Нагадаємо, футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за 255 тисяч гривень.

Також Фокус писав про "адаптацію" пісні "Мам" Кузьми Скрябіна росіянами.