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Стиль жизни

"Я, "Победа" и Берлин": Тина Кароль и дочь Кузьмы Скрябина появились на премьере в Киеве (фоторепортаж)

КИЛИМЕН, Тина Кароль фото
Фото: B&H Film | КИЛИММЕН, Тина Кароль

В украинской столице состоялась долгожданная премьера фильма, созданного по мотивам произведения лидера группы "Скрябин". На премьере появились топовые укринские знаменитости.

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12 марта, в киевском кинотеатре "Оскар" состоялась масштабная премьера фильма, снятого по мотивам одноименной повести Кузьмы Скрябина — "Я, Побела и Берлин". Событие стало центром светской жизни украинской столицы, собрав известных артистов, ведущих, журналистов, стилистов и блогеров. Фокус побывал на звездной премьере.

Группа "Антитела" фото Fullscreen
Группа "Антитела"

Изначально дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но, как известно, на этапе подготовки проката картины случилось полномасштабное вторжение РФ в Украину, что отложило премьеру на долгие два года.

Иван Блиндар фото Fullscreen
Иван Блиндар

О чем фильм "Я, Победа и Берлин"

Сюжет фильма погружает зрителей в эпоху 1990-х — период постсоветской романтики в Украине, ставшей фоном для ярких юношеских ожиданий Андрея Кузьменко (Кузьма Скрябин). Кричащий стиль, отчанные молодежные события, фоном для которых выступил плейлист каверов песен Скрябина.

Дмитрий Шуров фото Fullscreen
Дмитрий Шуров

Знаковое событие собрало многочисленных представителей СМИ, команду и звезд фильма, большое количество звездных гостей. Фильм был предаставлен звездами картины: актером Иваном Блиндарем, актрисой Марией Стопник, а также продюсерами фильма Алексеем Терентьевым, Ольгой Пантелеймоновой, Юрием Артеменко. Гостями показа также стали украинские звезды, инфлюэнсеры, телеведущие, друзья, группа СКРЯБИН и семья Андрея Кузьменко — жена Светлана и дочь Барбара.

Мария Барбара Кузьменко (дочь Кузьмы Скрябина) фото 2024 Fullscreen
Мария Барбара Кузьменко (дочь Кузьмы Скрябина)

Знаковыми гостями события стал ряд топовых музыкантов, работавших над уникальным саундтреком — Wellboy, Женя Галич и группа O.TORVALD, ТНМК, Тина Кароль, Антитела.

Тина Кароль Fullscreen
Тина Кароль
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Анна Тринчер
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Игорь Кондратюк
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Иван Блиндар, Мария Стопник, Алексей Терентьев
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Ранее Фокус писал рецензию на анимационный фильм "Панда Кунг-Фу 4", а также, о премьере мультфильма.