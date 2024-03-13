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Стиль життя

"Я, Перемога і Берлін": Тіна Кароль і дочка Кузьми Скрябіна з'явилися на прем'єрі в Києві (фоторепортаж)

КИЛИМЕН, Тіна Кароль фото
Фото: B&H Film | КІЛІММЕН, Тіна Кароль

В українській столиці відбулася довгоочікувана прем'єра фільму, створеного за мотивами твору лідера гурту "Скрябін". На прем'єрі з'явилися топові українські знаменитості.

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12 березня, у київському кінотеатрі "Оскар" відбулася масштабна прем'єра фільму, знятого за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна, — "Я, Побєла і Берлін". Подія стала центром світського життя української столиці, зібравши відомих артистів, ведучих, журналістів, стилістів і блогерів. Фокус побував на зірковій прем'єрі.

Гурт "Антитіла" фото Fullscreen
Група "Антитіла"

Спочатку дата прем'єри була запланована на 17 березня 2022 року, але, як відомо, на етапі підготовки прокату картини сталося повномасштабне вторгнення РФ в Україну, що відклало прем'єру на довгі два роки.

Іван Бліндар фото Fullscreen
Іван Бліндар

Про що фільм "Я, Перемога і Берлін"

Сюжет фільму занурює глядачів в епоху 1990-х — період пострадянської романтики в Україні, що стала тлом для яскравих юнацьких очікувань Андрія Кузьменка (Кузьма Скрябін). Кричущий стиль, відчайдушні молодіжні події, фоном для яких виступив плейлист каверів пісень Скрябіна.

Дмитро Шуров фото Fullscreen
Дмитро Шуров

Знакова подія зібрала численних представників ЗМІ, команду та зірок фільму, велику кількість зіркових гостей. Фільм був предаставлений зірками картини: актором Іваном Бліндарем, актрисою Марією Стопник, а також продюсерами фільму Олексієм Терентьєвим, Ольгою Пантелеймоновою, Юрієм Артеменко. Гостями показу також стали українські зірки, інфлюенсери, телеведучі, друзі, гурт СКРЯБІН і сім'я Андрія Кузьменка — дружина Світлана та донька Барбара.

Марія Барбара Кузьменко (дочка Кузьми Скрябіна) фото 2024 Fullscreen
Марія Барбара Кузьменко (дочка Кузьми Скрябіна)

Знаковими гостями події стала низка топових музикантів, які працювали над унікальним саундтреком, — Wellboy, Женя Галич і гурт O.TORVALD, ТНМК, Тіна Кароль, Антитіла.

Тіна Кароль Fullscreen
Тіна Кароль
Анна Трінчер фото 2024 Fullscreen
Анна Трінчер
Ігор Кондратюк фото 2024 Fullscreen
Ігор Кондратюк
Іван Бліндар, Марія Стопник, Олексій Терентьєв Fullscreen
Іван Бліндар, Марія Стопник, Олексій Терентьєв
Хаят Fullscreen
Хаят
Олексій Тритенко, Юрій Горбунов фото 2024 Fullscreen
Олексій Тритенко, Юрій Горбунов
Віталій Гордієнко фото 2024 Fullscreen
Віталій Гордієнко
Фагот фото 2024 Fullscreen
Фагот
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Слава Соломко, Мирослава Мандзюк
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Макс Кірєєв
Олексій Прищепа фото 2024 Fullscreen
Олексій Прищепа
Таня Карікова фото 2024 Fullscreen
Таня Карікова
КІЛІМММЕН Fullscreen
КІЛІМММЕН
Лідія Новоселецька фото Fullscreen
Лідія Новоселецька
Мирослава Мандзюк, Наталія Валевська фото 2024 Fullscreen
Мирослава Мандзюк, Наталія Валевська

Раніше Фокус писав рецензію на анімаційний фільм "Панда Кунг-Фу 4", а також, про прем'єру мультфільму.