"Панда Кунг-Фу 4". Огляд нової частини культового мультфільму

В українських кінотеатрах стартував показ найочікуванішого анімаційного фільму 2024 року. Розповідаємо детально та ділимося враженнями.

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7 березня в український прокат вийшла четверта частина популярної анімаційної стрічки "Панда Кунг-Фу". Фокус побував на допрем'єрному показі і ділиться враженнями про найзворушливіший мультфільм за останні кілька років.

Про що мультфільм "Панда Кунг-Фу 4"

Нашій увазі все та ж гарна анімація, той самий пухнастий, злегка незграбний, але дуже добрий панда По (Джек Блек) і злегка єхидний майстер Шиву (Дастін Гоффман), але глядачам точно не вистачатиме кількох важливих героїв, без яких, здавалося, картина не може бути повною. Але, як з'ясувалося, можна оновити сюжет анімації, прибравши з нього кількох ключових героїв без серйозної шкоди для контексту.

Панда Кунг-фу 4 офіційний трейлер

І хоча критики від душі проїхалися по новій частині анімації: "Це і доволі приємний фільм, найрозумнішим кроком було б дозволити пухнастому герою віддалитися до заспокійливого бамбукового лісу, а не відправляти його в чергову передбачувану пригоду", — New York Post, та "Хоча ця авантюра тепер є частиною легендарної історії про веселого героя, про неї краще забути", — AV Club. на агрегаторі Rotten Tomatoes у нової "Панди" все не так погано, а саме — 73% схвалення.

Так про що ми. На самому початку історії майстер Шиву запрошує свого учня — панду По і за сумісництвом майстра Дракона, для серйозної розмови. Виявляється, панді належить обрати для себе наступника, який замінить самого По в статусі майстра, тоді як панді належить стати духовним лідером Долини Миру, від чого пухнастий герой зовсім не в захваті, адже давно звик до народної любові та популярності в середовищі населення долини. Він пишається своїми перемогами та не вміє нічого, окрім як "боротися з ворогами та їсти пельмені". Однак майстер Шиву не залишає панде шляху для маневру: По зобов'язаний обрати нового майстра Дракона.

Фото: B&H Film

Тим часом у прилеглому торговельному мегаполісі ширяться чутки про страшну чаклунку-хамелеона, здатну перетворюватися на кого завгодно. Вона вже прибрала до рук потоки місцевих кримінальних авторитетів і не планує зупинятися на досягнутому: лиходійка хоче захопити також і Долину Миру.

Майстер Дракона не може залишити без уваги таку ситуацію. Озброївшись посохом духовного лідера Долини і заручившись підтримкою нового друга, точніше, подруги — лисиці-злодійки, По вирушає назустріч неймовірним і дуже небезпечним пригодам, де на нього чекає боротьба з древнім злом і магією.

Глядачі побачать кілька несподіваних сюжетних поворотів, які змусять злегка здригнутися навіть дорослих.

Чим цікавий новий мультфільм "Панда Кунг-Фу"

У принципі він гарний багатьом, за винятком оновленого і трохи скороченого складу героїв (тут можна дискутувати, але не надто гаряче). Графіка картини з кожним разом стає тільки кращою та яскравішою, саундтреки тримаються на одному рівні (завжди ідеально доречно), чуттєво-емоційна складова сюжету так само органічно вплетена в розповідь, разом із бойовими епізодами та гумором — головною складовою кожної серії фільмів про Панду По.

Не забули творці й морально-повчальну частину мультфільму: вона на місці! "Красти не можна!" "Навіть з облизаної кісточки персика може вирости велике і сильне дерево", "Ніколи не пізно почати змінювати свою суть" і безліч інших важливих афірмацій для ваших дітей.

Расову толерантність у серії мультфільмів від самого початку (ще 2008 року) обіграно з витонченістю і представлено в сюжеті качками, ведмедями, тиграми, буйволами, кроликами і гадюками, які живуть у місті на рівних правах. Прийомний батько панди По — качка, і нехай нікого не бентежить їхня фізична невідповідність. Утім, з плином часу знайшовся і рідний батько По — що логічно, теж панда. Тепер два батьки По живуть разом і тримають ресторан локшини. До слова, (спойлер) двоє батьків вирушать на допомогу спільному синові в четвертій частині мультфільму і багато жартуватимуть у проміжках рятувальної місії.

Словом, можна довго дискутувати на предмет того, а чи треба було ворушити минуле, відроджувати популярну франшизу і піднімати на ній касу? Відповідь — так! Діти отримають порцію доброго доброго гумору, м'яких повчань і яскравих вражень, а дорослі — ковток легкої ностальгії та досади від того, що анімаційні герої не дорослішають і, як наслідок, — не старіють.

Раніше Фокус писав рецензію на фільм "Дюна. Частина друга".