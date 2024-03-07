Сім'я Решетніків і Анатоліч: якою була прем'єра фільму "Панда Кунг-Фу 4" (фоторепортаж)

"Кунг-фу Панда" — популярний анімаційний мультфільм, створений DreamWorks Animation, який отримав своє продовження та з'явився в четвертій частині.

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У вівторок, 5 березня, відбувся допрем'єрний показ франшизи четвертої частини "Панда Кунг-Фу" на який з'явилося чимало зіркових гостей. Фокус побував на показі.

"Панда Кунг-Фу" — це мультфільм, у якому розповідається історія про незграбну панду По. Він стає майстром кунг-фу і захищає Долину світу разом зі своїми друзями, чудовою п'ятіркою: Богомолом, Тигрицею, Гадюкою, Мавпою і Журавлем. У четвертій частині глядачі спостерігатимуть за новим перебігом подій.

Цього разу головний герой шукатиме собі заміну, адже настав час йти на відпочинок, тож По змушений стати Духовним лідером Долини Миру. Однак, хто замінить легендарну панду? Цього разу розробники вирішили добряче потримати в інтризі глядача.

Загалом серія фільмів "Панда Кунг-Фу" отримала неабияке визнання критиків за свій гумор, анімацію та озвучення. Чи буде продовження поки що не відомо, проте юні шанувальники точно будуть у захваті від того, що на них чекає у продовженні.

Сім'я Решетніков, Василь Байдак, Леся Самаєва Фото: фотограф Юрій Строкань

Фото: фотограф Юрій Строкань

Христина Решетник Фото: фотограф Юрій Строкань

В'ячеслав Соломко Фото: фотограф Юрій Строкань

Марина Александрова (СКАЖЕНА) Фото: фотограф Юрій Строкань

Христина та Григорій Решетник Фото: фотограф Юрій Строкань

Владлена Дедкова Фото: фотограф Юрій Строкань

Альбіна Перерва (ліворуч) Фото: фотограф Юрій Строкань

Євгенія Мякинька Фото: фотограф Юрій Строкань

Василь Байдак Фото: фотограф Юрій Строкань

Олена Олейникова Фото: фотограф Юрій Строкань

Раніше Фокус писав про прем'єру другої частини фільму "Дюна".