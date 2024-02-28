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Стиль життя

Син Наталії Сумської з'явився на прем'єрі "Дюна. Частина друга": як минула подія (фоторепортаж)

В'ячеслав Хостікоєв фото
Фото: Киномания | В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв уже вдруге озвучував героя Тімоті Шаламе: раніше йому дісталася озвучка Віллі Вонки.

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Напередодні, 27 лютого, в кінотеатрі "Планета кіно" відбувся допрем'єрний показ одного з найбільш очікуваних фільмів року — блокбастера "Дюна. Частина друга". Гостями події, за традицією, стали актори, які взяли участь в озвучуванні кінофільму для українського прокату, ведучі, кіно оглядачі, блогери та інші представники медіа середовища. Фокус побував на прем'єрі.

В'ячеслав Хостікоєв Fullscreen
В'ячеслав Хостікоєв

Так, серед гостей було помічено актора В'ячеслава Хостікоєва, сина Наталії Сумської, який озвучував героя Тімоті Шаламе в другій частині "Дюни". Варто зазначити, що Хостікоєв уже вдруге озвучує Тіматі Шаламе в масштабному блокбастері: раніше акторові дісталася озвучка Віллі Вонки.

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Серед інших гостей події — актор Михайло Кришталь, ведучі Анатолій Анатоліч і Коля Матросов, стиліст-блогер Макс Кірєєв і багато інших медійних особистостей.

Макс Кірєєв Fullscreen
Макс Кірєєв
Інна Гордєєва Fullscreen
Інна Гордєєва
Михайло Кришталь Fullscreen
Михайло Кришталь
Анатолій Анатоліч Fullscreen
Анатолій Анатоліч
Микола Матросов Fullscreen
Микола Матросов
Макс Гордєєв Fullscreen
Макс Гордєєв
Анна Астровська Fullscreen
Анна Астровська
Артур Малиновський Fullscreen
Артур Малиновський
Євген Чорний Fullscreen
Євген Чорний

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Кіт і пес: божевільні пригоди".