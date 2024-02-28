Сын Натальи Сумской появился на премьере "Дюна. Часть вторая": как прошло событие (фоторепортаж)

Вячеслав Хостикоев уже второй раз озвучивал героя Тимоти Шаламе: ранее ему досталась озвучка Вилли Вонки.

Related video

Накануне, 27 февраля, в кинотеатре "Планета кино" состоялся допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых фильмов года — блокбастера "Дюна. Часть вторая". Гостями события, по традиции, стали актеры, принявшие участие в озвучке кинофильма для украинского проката, ведущие, кино обозреватели, блоггеры и другие представители медиа среды. Фокус побывал на премьере.

Вячеслав Хостикоев

Так, среди гостей был замечен актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, который озвучивал героя Тимоти Шаламе во второй части "Дюны". Стоит отметить, что Хостикоев уже второй раз озвучивает Тимати Шаламе в масштабном блокбастере: ранее актеру досталась озвучка Вилли Вонки.

В числе других гостей события — актер Михаил Кришталь ведущие Анатолий Анатолич и Коля Матросов, стилист-блогер Макс Киреев и многие другие медийные личности.

Макс Киреев

Инна Гордеева

Михаил Кришталь

Анатолий Анатолич

Николай Матросов

Макс Гордеев

Анна Астровская

Артур Малиновский

Евгений Черный

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Кот и пес: безумные приключения".