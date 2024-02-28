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Стиль жизни

Сын Натальи Сумской появился на премьере "Дюна. Часть вторая": как прошло событие (фоторепортаж)

Вячеслав Хостикоев фото
Фото: Киномания | Вячеслав Хостикоев

Вячеслав Хостикоев уже второй раз озвучивал героя Тимоти Шаламе: ранее ему досталась озвучка Вилли Вонки.

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Накануне, 27 февраля, в кинотеатре "Планета кино" состоялся допремьерный показ одного из наиболее ожидаемых фильмов года — блокбастера "Дюна. Часть вторая". Гостями события, по традиции, стали актеры, принявшие участие в озвучке кинофильма для украинского проката, ведущие, кино обозреватели, блоггеры и другие представители медиа среды. Фокус побывал на премьере.

Вячеслав Хостикоев Fullscreen
Вячеслав Хостикоев

Так, среди гостей был замечен актер Вячеслав Хостикоев, сын Натальи Сумской, который озвучивал героя Тимоти Шаламе во второй части "Дюны". Стоит отметить, что Хостикоев уже второй раз озвучивает Тимати Шаламе в масштабном блокбастере: ранее актеру досталась озвучка Вилли Вонки.

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В числе других гостей события — актер Михаил Кришталь ведущие Анатолий Анатолич и Коля Матросов, стилист-блогер Макс Киреев и многие другие медийные личности.

Макс Киреев Fullscreen
Макс Киреев
Инна Гордеева Fullscreen
Инна Гордеева
Михаил Кришталь Fullscreen
Михаил Кришталь
Анатолий Анатолич Fullscreen
Анатолий Анатолич
Николай Матросов Fullscreen
Николай Матросов
Макс Гордеев Fullscreen
Макс Гордеев
Анна Астровская Fullscreen
Анна Астровская
Артур Малиновский Fullscreen
Артур Малиновский
Евгений Черный Fullscreen
Евгений Черный

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Кот и пес: безумные приключения".