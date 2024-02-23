Актеры и знаменитости собрались на премьере французской комедии в Киеве (фоторепортаж)

В Киеве состоялась премьера комедии для детей и взрослых — "Кот и пес: безумные приключения". На вечеринке по случаю старта показа собрались актеры, блогеры и представители СМИ,

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21 февраля в ТРЦ "Гулливер" состоялась допремьерная вечеринка по случаю старта проката французской комедии "Кот и пес: безумные приключения". Первыми гостями события стали актеры, журналисты, телеведущие, известные блогеры и другие медийные личности. Фокус побывал на событии.

О фильме "Кот и пес: безумные приключения"

Сюжет приключенческой комедии для детей и взрослых разворачивается вокруг популярной в сети кошки-блогера с миллионной аудиторией, дворового пса с добрым сердцем, случайно проглотившего рубин размером с кулак, капризной хозяйки кошки — Моник и вора, внезапно ставшего хозяином пса, проглотившего рубин. В качестве уравновешивающего фактора в картине фигурирует нелепый бандит-полицейский (кто он точно зрителю не понятно до конца фильма) и конечно же, многочисленные персонажи, призванные создать накал сюжету этой милой, незатейливой комедии для хорошего отдыха.

Вячеслав Соломко Фото: Kinomania

Лера Мандзюк Фото: Kinomania

Таня Карикова Фото: Kinomania

Евгения Мьякенька Фото: Kinomania

Владлена Дедкова, Даниил Дедков Фото: Kinomania

Макс Киреев Фото: Kinomania

Лидия Новоселецкая Фото: Kinomania

Елена Филимонова

Мирослава Мандзюк

Макс Гордеев Фото: Kinomania

Ранее Фокус писал о премьере украинской комедии "Уроки толерантности".