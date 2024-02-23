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Стиль життя

Актори та знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві (фоторепортаж)

Прем'єра фільму "Кіт і пес: шалені пригоди" в Києві
Фото: Kinomania | Прем'єра фільму "Кіт і пес: шалені пригоди" в Києві

У Києві відбулася прем'єра комедії для дітей і дорослих — "Кіт і пес: шалені пригоди". На вечірці з нагоди старту показу зібралися актори, блогери та представники ЗМІ,

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21 лютого в ТРЦ "Гулівер" відбулася допрем'єрна вечірка з нагоди старту прокату французької комедії "Кіт і пес: шалені пригоди". Першими гостями події стали актори, журналісти, телеведучі, відомі блогери та інші медійні особистості. Фокус побував на події.

Про фільм "Кіт і пес: шалені пригоди"

Сюжет пригодницької комедії для дітей і дорослих розгортається навколо популярної в мережі кішки-блогера з мільйонною аудиторією, дворового пса з добрим серцем, який випадково проковтнув рубін розміром з кулак, примхливої господині кішки — Монік і злодія, який раптово став господарем пса, що проковтнув рубін. Як врівноважувальний фактор у картині фігурує безглуздий бандит-поліцейський (хто він точно, глядачеві не зрозуміло до кінця фільму) і, звісно ж, численні персонажі, покликані створити напруження сюжету цієї милої, невигадливої комедії для гарного відпочинку.

В'ячеслав Соломко Fullscreen
В'ячеслав Соломко
Фото: Kinomania
Лера Мандзюк Fullscreen
Лера Мандзюк
Фото: Kinomania
Таня Карікова Fullscreen
Таня Карікова
Фото: Kinomania
Євгенія М'якенька Fullscreen
Євгенія М'якенька
Фото: Kinomania
Владлена Дедкова, Данило Дедков Fullscreen
Владлена Дедкова, Данило Дедков
Фото: Kinomania
Макс Кірєєв Fullscreen
Макс Кірєєв
Фото: Kinomania
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Фото: Kinomania
Олена Філімонова Fullscreen
Олена Філімонова
Мирослава Мандзюк Fullscreen
Мирослава Мандзюк
Макс Гордєєв Fullscreen
Макс Гордєєв
Фото: Kinomania

Раніше Фокус писав про прем'єру української комедії "Уроки толерантності".