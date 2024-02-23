Актори та знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві (фоторепортаж)

У Києві відбулася прем'єра комедії для дітей і дорослих — "Кіт і пес: шалені пригоди". На вечірці з нагоди старту показу зібралися актори, блогери та представники ЗМІ,

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21 лютого в ТРЦ "Гулівер" відбулася допрем'єрна вечірка з нагоди старту прокату французької комедії "Кіт і пес: шалені пригоди". Першими гостями події стали актори, журналісти, телеведучі, відомі блогери та інші медійні особистості. Фокус побував на події.

Про фільм "Кіт і пес: шалені пригоди"

Сюжет пригодницької комедії для дітей і дорослих розгортається навколо популярної в мережі кішки-блогера з мільйонною аудиторією, дворового пса з добрим серцем, який випадково проковтнув рубін розміром з кулак, примхливої господині кішки — Монік і злодія, який раптово став господарем пса, що проковтнув рубін. Як врівноважувальний фактор у картині фігурує безглуздий бандит-поліцейський (хто він точно, глядачеві не зрозуміло до кінця фільму) і, звісно ж, численні персонажі, покликані створити напруження сюжету цієї милої, невигадливої комедії для гарного відпочинку.

В'ячеслав Соломко Фото: Kinomania

Лера Мандзюк Фото: Kinomania

Таня Карікова Фото: Kinomania

Євгенія М'якенька Фото: Kinomania

Владлена Дедкова, Данило Дедков Фото: Kinomania

Макс Кірєєв Фото: Kinomania

Лідія Новоселецька Фото: Kinomania

Олена Філімонова

Мирослава Мандзюк

Макс Гордєєв Фото: Kinomania

Раніше Фокус писав про прем'єру української комедії "Уроки толерантності".