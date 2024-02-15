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Стиль життя

Горбунов, Анатоліч і Діва Монро побували на прем'єрі комедії "Уроки толерантності" (фоторепортаж)

У столиці презентували українську комедію "Уроки толерантності"
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Юрій Горбунов

У столиці презентували українську комедію про пересічну українську сім'ю, яка з метою вирішити фінансові труднощі погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності".

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У столиці презентували нетолерантну комедію українського виробництва про сім'ю, яка навчається толерантності за державною програмою євроінтеграції під назвою "Уроки толерантності". Подія відбулася 13 лютого. На допрем'єрному показі побував Фокус.

На подію прийшло чимало зіркових представників, які підтримали команду. Серед них телеведучий Анатолій Анатоліч, шоувумен Діва Монро, продюсер Юрій Горбунов, акторка Олена Лавренюк та багато інших.

У центрі сюжету комедії — сім'я Найдюків, яка все життя жила керуючись громадською думкою. Вони — уособлення людей, які схильні до думки інших людей. Саме тому їх обрали для участі в програмі толерантності. Головна мета програми — навчити сім'ю позбутися страхів, які нав'язало їм суспільство, і навчити піклуватися та поважати інакодумців.

Альона Лавренюк фото 2024 Fullscreen
Альона Лавренюк

Режисером і співавтором сценарію до комедії став 56-річний Аркадій Непиталюк. Серед акторського складу комедії 51-річний Олександр Ярема, відомий ролями у фільмі "Татусі" і "Памфір", 55-річна Олена Узлюк, відома ролями в серіалах "Повернення Мухтара" і "Жіночий лікар", 55-річний Борис Георгіївський, відомий ролями в серіалі "Слід" та "Толока", і 32-річний Олександр Піскунов, який знімався у фільмах "Межа" і "Кіборги". Також серед акторів 23-річна Кароліна Мруга і 38-річний Акмал Гурезов.

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В'ячеслав Соломка Fullscreen
В'ячеслав Соломка
Фото: KIRILL AVRAMENKO
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Олексій Комаровський
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олексій Тритенко Fullscreen
Олексій Тритенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Аркадій Непиталюк, режисер Fullscreen
Аркадій Непиталюк, режисер
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Андрій Кокотюха та Сергій Лавренюк Fullscreen
Андрій Кокотюха та Сергій Лавренюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Богдан Рубан Fullscreen
Богдан Рубан
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олександр Піскунов Fullscreen
Олександр Піскунов
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Діма Коляденко Fullscreen
Діма Коляденко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Анатолій Анатоліч Fullscreen
Анатолій Анатоліч
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олександр Ярема Fullscreen
Олександр Ярема
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ярослава Кравченко Fullscreen
Ярослава Кравченко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Монро Fullscreen
Монро
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Іра Татаренко Fullscreen
Іра Татаренко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Інна Приходько Fullscreen
Інна Приходько
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олена Узлюк Fullscreen
Олена Узлюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Олексій Гладушевський Fullscreen
Олексій Гладушевський
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Катерина Соляр Fullscreen
Катерина Соляр
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Альона Тимошенко Fullscreen
Альона Тимошенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO

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