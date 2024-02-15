Горбунов, Анатоліч і Діва Монро побували на прем'єрі комедії "Уроки толерантності" (фоторепортаж)
У столиці презентували українську комедію про пересічну українську сім'ю, яка з метою вирішити фінансові труднощі погодилася стати учасниками програми з євроінтеграції "Уроки толерантності".
У столиці презентували нетолерантну комедію українського виробництва про сім'ю, яка навчається толерантності за державною програмою євроінтеграції під назвою "Уроки толерантності". Подія відбулася 13 лютого. На допрем'єрному показі побував Фокус.
На подію прийшло чимало зіркових представників, які підтримали команду. Серед них телеведучий Анатолій Анатоліч, шоувумен Діва Монро, продюсер Юрій Горбунов, акторка Олена Лавренюк та багато інших.
У центрі сюжету комедії — сім'я Найдюків, яка все життя жила керуючись громадською думкою. Вони — уособлення людей, які схильні до думки інших людей. Саме тому їх обрали для участі в програмі толерантності. Головна мета програми — навчити сім'ю позбутися страхів, які нав'язало їм суспільство, і навчити піклуватися та поважати інакодумців.
Режисером і співавтором сценарію до комедії став 56-річний Аркадій Непиталюк. Серед акторського складу комедії 51-річний Олександр Ярема, відомий ролями у фільмі "Татусі" і "Памфір", 55-річна Олена Узлюк, відома ролями в серіалах "Повернення Мухтара" і "Жіночий лікар", 55-річний Борис Георгіївський, відомий ролями в серіалі "Слід" та "Толока", і 32-річний Олександр Піскунов, який знімався у фільмах "Межа" і "Кіборги". Також серед акторів 23-річна Кароліна Мруга і 38-річний Акмал Гурезов.
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