У Києві відбулася велика зіркова прем'єра нової стрічки-призера "Як там Катя?" (фоторепортаж)

Знаменитості зібралися на червоній доріжці в київському Будинку кіно на масштабному івенті з нагоди страта показу гучного українського фільму про жінку з сильним характером.

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23 січня в столичному Будинку кіно відбулася урочиста прем'єра нової української стрічки "Як там Катя?", яка вже з 25 січня стартує в кінотеатрах по всій Україні. Фокус побував на події.

Римма Зюбіна

Знакова подія зібрала представників преси, команду фільму на чолі з ключовою зіркою фільму — Анастасією Карпенко, режисерку Христину Тінькевич, продюсерку Ольгу Матат, а також вітчизняних зірок екрану, інфлюансерів та численних знаменитостей. Гостями показу стали: акторки Олеся Жураковська, Ірина Кудашова, Даша Плахтій, Римма Зюбіна, Дар'я Трегубова, Леся Самаєва, Наталія Кудряшова, режисерки Марися Нікітюк, Олеся Моргунець-Ісаєнко, Єва Стрельникова, продюсери Євген Гончаренко, Олекса Гладушевський, Ігор Савиченко, Анастасія Пугач, телеведучий і продюсер Олексій Гончаренко, фітнес-гуру Марина Боржемська, дизайнерка Катерина Сільченко, Аліна Качуровська, ведучі Аліна Доротюк, Анна Заклецька, радіоведучий Роман Коляда, актори Андрій Лідаговський, В'ячеслав Бабенков, Михайло Дзюба, Юрій Дяк, Роман Луцький, Роман Мацюта, Олександр Яцентух, гурти "Брати Гадюкіни", Франко, співак Міша Панчишин, модель Олімпія Вайтмусташ та інші.

Даша Трегубова

Особливими гостями заходу став гурт Tember Blanche, який наживо виконав свою пісню "Укриття", що стала головним саундтреком до фільму.

Шлях фестивального феномену "Як там Катя?" до українського глядача тривав майже два роки. Світова прем'єра дебютного повнометражного фільму Христини Тинькевич відбулася ще 2022 року на 75-му кінофестивалі в Локарно в конкурсній програмі Concorso Cineasti del presente. Фільм отримав дві нагороди фестивалю: спеціальний приз журі Ciné+ та приз за найкращу акторську гру для Анастасії Карпенко. Для команди фільму вихід фільму в український прокат став справжньою подією. на великій прем'єрі зібралися всі творці картини, які особисто представили свою роботу першим глядачам на Батьківщині.

Катерина Сільченко

Загалом фільм "Як там Катя?" побачили глядачі понад 30 кінофестивалів по всьому світу. Лише торік стрічку було представлено в конкурсних програмах інших престижних світових кінооглядів, зокрема на Міжнародному кінофестивалі в Салоніках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивалі європейського кіно в Севільї (Seville European Film Festival), Стокгольмському міжнародному кінофестивалі (Stockholm International Film Festival) та багатьох інших.

Алік Шпилюк

Юлія Єрмолаєва

Денис Жупник, Анастасія Карпенко

Анна Малиновська

Макс Кірєєв

Оксана Набок

Олекса Гладушевський

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Прісцилла".

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Люблю тебе ненавидіти".