Як минула прем'єра фільму "Прісцилла" в Києві (фоторепортаж)
Українські знаменитості, лідери думок і журналісти зібралися на першій великій світській події 2024 року в Києві з нагоди старту показу стрічки "Прісцилла".
8 січня в київському кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра нової біографічної стрічки режисерки Софії Копполи — "Прісцилла". Фільм розповідає історію знайомства, весілля та спільного життя короля рок-н-ролу Елвіса Преслі та його єдиної дружини Прісцилли. Фокус побував на події.
Новий фільм лауреатки премії "Оскар", відомої стрічками "Труднощі перекладу", "Марія-Антуанетта", "Незайманки-самогубці", Софії Копполи відзначили як найкращий фільм року найавторитетніші світові видання, зокрема Time, Associated Press, The New Yorker, Harper's Bazaar та інші.
Прісциллу зіграла Кейлі Спені ("Погані часи в Ель-Роялі"), а роль Елвіса Преслі дісталася акторові Джейкобу Елорді, відомому за серіалом "Ейфорія".
Фільм заснований на реальних подіях із життя зіркового подружжя, описаних у мемуарах Прісцилли Преслі "Елвіс і Я". Сама ж авторка та колишня дружина Короля рок-н-ролу стала виконавчою продюсеркою фільму.
Гостями української прем'єри стали театральний режисер Іван Уривський, актори Олександр Рудинський і Влад Никитюк, акторки Римма Зюбіна, Влада Дедкова й Анна Гуляєва, співзасновники Cher'17 Таня Парфільєва й Іван Кришталь, блогерки Лєра Чернецька, Вікторія Шептієнко, Тетяна Карікова, блогери Роман Свечкоренко, Максим Кірєєв, дизайнерка Юлія Ярмолюк і Альона Пріст, фешн-фотографиня Соня Плакидюк, комік Костя Клепка ("Чоткий паца"), співачка Софія Єгорова, івентпродюсерка Ірина Ковальчук, чемпіонка світу із синхронного плавання Софія Мацієвська, журналістка та літературознавиця Богдана Неборак, дворазова чемпіонка Європи з художньої гімнастики Валерія Юзвяк, художник Сергій Захаров, кінокритики Алік Шпилюк і Кирило Пищиков.
Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Анатомія падіння".