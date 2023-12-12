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Стиль життя

Валерій Харчишин і Яніна Соколова з'явилися на прем'єрі фільму "Анатомія падіння" (фоторепортаж)

Валерій Харчишин, Яніна Соколова фото 2023
Валерій Харчишин, Яніна Соколова

Знаменитості, лідери думок і журналісти відвідали перший показ Найкращого європейського фільму, номінанта на 4 "Золоті глобуси" й однієї з головних стрічок року за версією міжнародних видань.

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У столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра картини "Анатомія падіння". Стрічка стала переможницею Каннського кінофестивалю та найкращим європейським фільмом за версією Європейської кіноакадемії у 2023 році. Фільм також отримав 4 номінації на премію "Золотий глобус" у категоріях найкращий драматичний фільм, сценарій, жіноча роль у драматичному фільмі, не англійський фільм. "Анатомія падіння" також увійшла до добірок головних фільмів року від авторитетних міжнародних ЗМІ: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue та інших. Фокус побував на прем'єрній події.

Валерій Харчишин, Яніна Соколова фото 2023 Fullscreen
Валерій Харчишин, Яніна Соколова

Першими гостями українського показу стали музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, який завітав на подію в супроводі журналістки й телеведучої Яніни Соколової, письменник Андрій Кокотюха, комік Костя Клепко ("Четкий паца"), блогерки Марина Александрова (СКАЖЕНА), Аліна Гомон, Оксана Андрієць, Олена Жовнір, Яна Винниченко, Тетяна Карікова, співачка Софія Єгорова, режисерка Тоня Ноябрьова, актор Влад Нікітюк, акторки Анна Гуляєва, Влада Дедкова, Інна Приходько та Соломія Кирилова, телеведучий В'ячеслав Соломко, журналістка й активістка Катя Тейлор, стиліст Василь Бондаренко й інші. Перед показом фільму зіграв сет Super Dj Mavr.

Яна Алтухова, Катя Тейлор фото 2023 Fullscreen
Яна Алтухова, Катя Тейлор
Ірина Татаренко, Анна Малиновська фото 2023 Fullscreen
Ірина Татаренко, Анна Малиновська
Розалі Номбре фото 2023 Fullscreen
Розалі Номбре
Денис Іванов (кінопродюсер "Артхаус Трафік"), Фредерік Руссо, аташе Франції з питань культури Fullscreen
Денис Іванов (кінопродюсер "Артхаус Трафік"), Фредерік Руссо, аташе Франції з питань культури
Слава Соломко фото 2023 Fullscreen
Слава Соломко
Андрій Котюха фото 2023 Fullscreen
Андрій Котюха
Сергій Греков фото 2023 Fullscreen
Сергій Греков
Костя Клепка ("Чоткий паца") фото 2023 Fullscreen
Костя Клепка ("Чоткий паца")
Таня Карікова фото 2023 Fullscreen
Таня Карікова
Super DJ Mavr Fullscreen
Super DJ Mavr
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Fullscreen
Лідія Новоселецька фото 2023 Fullscreen
Лідія Новоселецька
Соломія Кирилова фото 2023 Fullscreen
Соломія Кирилова

Раніше Фокус писав про концерт, організований Дашею Квітковою.