Валерій Харчишин і Яніна Соколова з'явилися на прем'єрі фільму "Анатомія падіння" (фоторепортаж)

Знаменитості, лідери думок і журналісти відвідали перший показ Найкращого європейського фільму, номінанта на 4 "Золоті глобуси" й однієї з головних стрічок року за версією міжнародних видань.

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У столичному кінотеатрі "Оскар" відбулася прем'єра картини "Анатомія падіння". Стрічка стала переможницею Каннського кінофестивалю та найкращим європейським фільмом за версією Європейської кіноакадемії у 2023 році. Фільм також отримав 4 номінації на премію "Золотий глобус" у категоріях найкращий драматичний фільм, сценарій, жіноча роль у драматичному фільмі, не англійський фільм. "Анатомія падіння" також увійшла до добірок головних фільмів року від авторитетних міжнародних ЗМІ: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue та інших. Фокус побував на прем'єрній події.

Валерій Харчишин, Яніна Соколова

Першими гостями українського показу стали музикант і лідер гурту "Друга ріка" Валерій Харчишин, який завітав на подію в супроводі журналістки й телеведучої Яніни Соколової, письменник Андрій Кокотюха, комік Костя Клепко ("Четкий паца"), блогерки Марина Александрова (СКАЖЕНА), Аліна Гомон, Оксана Андрієць, Олена Жовнір, Яна Винниченко, Тетяна Карікова, співачка Софія Єгорова, режисерка Тоня Ноябрьова, актор Влад Нікітюк, акторки Анна Гуляєва, Влада Дедкова, Інна Приходько та Соломія Кирилова, телеведучий В'ячеслав Соломко, журналістка й активістка Катя Тейлор, стиліст Василь Бондаренко й інші. Перед показом фільму зіграв сет Super Dj Mavr.

Яна Алтухова, Катя Тейлор

Ірина Татаренко, Анна Малиновська

Розалі Номбре

Денис Іванов (кінопродюсер "Артхаус Трафік"), Фредерік Руссо, аташе Франції з питань культури

Слава Соломко

Андрій Котюха

Сергій Греков

Костя Клепка ("Чоткий паца")

Таня Карікова

Super DJ Mavr

Лідія Новоселецька

Соломія Кирилова

Раніше Фокус писав про концерт, організований Дашею Квітковою.