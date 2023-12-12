Валерий Харчишин и Янина Соколова появились на премьере фильма "Анатомия падения" (фоторепортаж)
Знаменитости, лидеры мнений и журналисты посетили первый показ Лучшего европейского фильма, номинанта на 4 "Золотых глобуса" и одной главных лент года по версии международных изданий
В столичном кинотеатре "Оскар" прошла премьера картины "Анатомия падения". Лента стала победительницей Каннского кинофестиваля и Лучшим европейским фильмом по версии Европейской киноакадемии в 2023 году. Картина также получила 4 номинации на Премию "Золотой глобус" в категориях лучший драматический фильм, сценарий, женская роль в драматическом фильме, не англоязычный фильм. "Анатомия падения" также вошла в подборки главных фильмов года от авторитетных международных СМИ: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue и других. Фокус побывал на премьереном событии.
Первыми гостями украинского показа стали музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, журналистка и телеведущая Янина Соколова, писатель Андрей Кокотюха, комик Костя Клепко ("Четкий паца"), блогерки Марина Александрова (СКАЖЕНА), Алина Гомон, Оксана Андриец, Елена Жовнир, Яна Винни , Татьяна Карикова, певица София Егорова, режиссер Тоня Ноябрева, актер Влад Никитюк актрисы Анна Гуляева, Влада Дедкова, Инна Приходько и Соломия Кириллова, телеведущий Вячеслав Соломко, журналистка, активистка и общественная активистка Яна Алтух Бондаренко и другие. Перед показом фильма сыграл сет Super Dj Mavr.
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