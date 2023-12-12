Валерий Харчишин и Янина Соколова появились на премьере фильма "Анатомия падения" (фоторепортаж)

Знаменитости, лидеры мнений и журналисты посетили первый показ Лучшего европейского фильма, номинанта на 4 "Золотых глобуса" и одной главных лент года по версии международных изданий

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В столичном кинотеатре "Оскар" прошла премьера картины "Анатомия падения". Лента стала победительницей Каннского кинофестиваля и Лучшим европейским фильмом по версии Европейской киноакадемии в 2023 году. Картина также получила 4 номинации на Премию "Золотой глобус" в категориях лучший драматический фильм, сценарий, женская роль в драматическом фильме, не англоязычный фильм. "Анатомия падения" также вошла в подборки главных фильмов года от авторитетных международных СМИ: Variety, BBC, Empire, Rolling Stone, Vogue и других. Фокус побывал на премьереном событии.

Валерий Харчишин, Янина Соколова

Первыми гостями украинского показа стали музыкант и лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, журналистка и телеведущая Янина Соколова, писатель Андрей Кокотюха, комик Костя Клепко ("Четкий паца"), блогерки Марина Александрова (СКАЖЕНА), Алина Гомон, Оксана Андриец, Елена Жовнир, Яна Винни , Татьяна Карикова, певица София Егорова, режиссер Тоня Ноябрева, актер Влад Никитюк актрисы Анна Гуляева, Влада Дедкова, Инна Приходько и Соломия Кириллова, телеведущий Вячеслав Соломко, журналистка, активистка и общественная активистка Яна Алтух Бондаренко и другие. Перед показом фильма сыграл сет Super Dj Mavr.

Яна Алтухова, Катя Тейлор

Ирина Татаренко, Анна Малиновская

Денис Иванов (кинопродюсер "Артхаус Трафік"), Фредерик Руссо атташе Франции по вопросам культуры

Слава Соломко

Андрей Котюха

Сергей Греков

Костя Клепка ("Чоткий паца")

Таня Карикова

Super DJ Mavr

Лидия Новоселецкая

Соломия Кириллова

Ранее Фокус писал о концерте, ораганизованном Дашей Квитковой.