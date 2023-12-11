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Стиль життя

MONATIK, Анна Трінчер і ALEKSEEV зібралися на концерті Даші Квіткової (фоторепортаж)

MONATIK фото 2023
Фото: Пресслужба концерту | MONATIK

Українські знаменитості зібралися заради збору коштів дітям. Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK і ROXOLANA поспілкувалися з юними глядачами.

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9 грудня в київському ТРЦ Respublika Park відбувся івент Даші Квіткової — "Під подушкою". До благодійної події, покликаної зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, долучилися багато зірок українського шоу-бізнесу. Фокус побував на події.

Даша Квіткова фото 2023 Fullscreen
Даша Квіткова

Серед українських знаменитостей-активістів, які вирішили підтримати ініціативу ексдружини Нікіти Добриніна, були MONATIK, ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva й Ivan Navi, а також Марта Лепчій.

Ведучими заходу виступили співачка Оля Цибульська й Тімур Мірошниченко.

Мішель Андраде фото 2023 Fullscreen
Мішель Андраде

"Я щиро радію, що ми могли зібрати неймовірну кількість людей. До нас долучилися ті, кому болить ця тема, хто так само, як і я, хвилюється за діточок, які ведуть боротьбу за своє життя й здоров'я. "Під подушкою" — це справжній промінчик світла для малюків. Я щиро дякую всім, хто взяв участь у нашому заході і його важливій меті — підтримати дітей і подарувати їм зимове свято з улюбленими артистами", — розповіла Даша Квіткова.

DEMCHUK, Анна Трінчер Fullscreen
DEMCHUK, Анна Трінчер

Щоб створити незабутній вечір для дітей і підтримати збір фонду "Таблетки", Даша Квіткова зібрала разом найвідоміших зірок шоу-бізнесу та блогерів.

Даша Квіткова, TAYANNA фото 2023 Fullscreen
Даша Квіткова, TAYANNA
ALEKSEEV фото 2023 Fullscreen
АЛЕКСЄЄВ
ROXOLANA фото 2023 Fullscreen
ROXOLANA
MONATIK фото 2023 Fullscreen
MONATIK

Раніше Фокус писав про знаменитостей на прем'єрі фільму "Вонка" в Києві.