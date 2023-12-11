MONATIK, Анна Трінчер і ALEKSEEV зібралися на концерті Даші Квіткової (фоторепортаж)

Українські знаменитості зібралися заради збору коштів дітям. Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK і ROXOLANA поспілкувалися з юними глядачами.

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9 грудня в київському ТРЦ Respublika Park відбувся івент Даші Квіткової — "Під подушкою". До благодійної події, покликаної зібрати кошти на допомогу онкохворим дітям, долучилися багато зірок українського шоу-бізнесу. Фокус побував на події.

Даша Квіткова

Серед українських знаменитостей-активістів, які вирішили підтримати ініціативу ексдружини Нікіти Добриніна, були MONATIK, ALEKSEEV, Анна Трінчер, Michelle Andrade, TAYANNA, DEMCHUK, ROXOLANA, Alena Omargalieva й Ivan Navi, а також Марта Лепчій.

Ведучими заходу виступили співачка Оля Цибульська й Тімур Мірошниченко.

Мішель Андраде

"Я щиро радію, що ми могли зібрати неймовірну кількість людей. До нас долучилися ті, кому болить ця тема, хто так само, як і я, хвилюється за діточок, які ведуть боротьбу за своє життя й здоров'я. "Під подушкою" — це справжній промінчик світла для малюків. Я щиро дякую всім, хто взяв участь у нашому заході і його важливій меті — підтримати дітей і подарувати їм зимове свято з улюбленими артистами", — розповіла Даша Квіткова.

DEMCHUK, Анна Трінчер

Щоб створити незабутній вечір для дітей і підтримати збір фонду "Таблетки", Даша Квіткова зібрала разом найвідоміших зірок шоу-бізнесу та блогерів.

Даша Квіткова, TAYANNA

АЛЕКСЄЄВ

ROXOLANA

MONATIK

Раніше Фокус писав про знаменитостей на прем'єрі фільму "Вонка" в Києві.