Син Наталії Сумської та Melovin з'явилися на прем'єрі фільму "Вонка" в Києві (фоторепортаж)

У Києві відбулася прем'єра блокбастера в жанрі фентезі — "Вонка".

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В українській столиці, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — казкової історії про чарівника Віллі Вонку з Тімоті Шаламе в головній ролі. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Меловін

Гостями довгоочікуваної казки стали українські знаменитості, ведучі, блогери та оглядачі. На події були помічені акторка Наталя Сумська, яка прийшла на прем'єру в супроводі сина актора В'ячеслава Хостякоєва та його коханої — акторки Анастасії Рули. До слова, відомо, що син знаменитого українського творчого подружжя Наталії Сумської та Анатолія Хостікова озвучив головного героя картини — Віллі Вонку.

Анастасія Рула, В'ячеслав Хостікоєв

Серед інших знаменитостей і медійних особистостей було помічено співака Melovin, ведучу Катерину Солонар, Макса Гордєєва та багатьох інших.

Фільм "Вонка", прем'єра якого відбудеться 8 грудня, розповідає історію походження улюбленого та ексцентричного головного героя Роальда Даля. До слова, відомо, що кожна цукерка і шоколадка, яка з'являється в останньому фільмі про Віллі Вонку, насправді були їстівними.

Анастасія Рула, Наталія Сумська, В'ячеслав Хостікоєв

Катерина Солонар

Макс Гордєєв

Коля Матросов

Лідія Новоселецька

Раніше Фокус писав про зіркових гостей концерту Макса Барських у Києві.