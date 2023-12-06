Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Син Наталії Сумської та Melovin з'явилися на прем'єрі фільму "Вонка" в Києві (фоторепортаж)

В'ячеслав Хостікоєв, Наталія Сумська фото 2023
Фото: Киномания | В'ячеслав Хостікоєв, Наталія Сумська

У Києві відбулася прем'єра блокбастера в жанрі фентезі — "Вонка".

Related video

В українській столиці, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — казкової історії про чарівника Віллі Вонку з Тімоті Шаламе в головній ролі. Фокус побував на допрем'єрному показі.

Melovin фото 2023 Fullscreen
Меловін

Гостями довгоочікуваної казки стали українські знаменитості, ведучі, блогери та оглядачі. На події були помічені акторка Наталя Сумська, яка прийшла на прем'єру в супроводі сина актора В'ячеслава Хостякоєва та його коханої — акторки Анастасії Рули. До слова, відомо, що син знаменитого українського творчого подружжя Наталії Сумської та Анатолія Хостікова озвучив головного героя картини — Віллі Вонку.

В'ячеслав Хостікоєв 2023 Fullscreen
Анастасія Рула, В'ячеслав Хостікоєв

Серед інших знаменитостей і медійних особистостей було помічено співака Melovin, ведучу Катерину Солонар, Макса Гордєєва та багатьох інших.

Фільм "Вонка", прем'єра якого відбудеться 8 грудня, розповідає історію походження улюбленого та ексцентричного головного героя Роальда Даля. До слова, відомо, що кожна цукерка і шоколадка, яка з'являється в останньому фільмі про Віллі Вонку, насправді були їстівними.

Наталія Сумська, В'ячеслав Хостікоєв фото 2023 Fullscreen
Анастасія Рула, Наталія Сумська, В'ячеслав Хостікоєв
Катерина Солонар фото 2023 Fullscreen
Катерина Солонар
Макс Гордєєв фото 2023 Fullscreen
Макс Гордєєв
Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
Fullscreen
Лідія Новоселецька Fullscreen
Лідія Новоселецька
Fullscreen

Раніше Фокус писав про зіркових гостей концерту Макса Барських у Києві.