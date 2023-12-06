Син Наталії Сумської та Melovin з'явилися на прем'єрі фільму "Вонка" в Києві (фоторепортаж)
У Києві відбулася прем'єра блокбастера в жанрі фентезі — "Вонка".
В українській столиці, 5 грудня, напередодні Дня святого Миколая відбулася прем'єра одного з найочікуваніших фільмів року — казкової історії про чарівника Віллі Вонку з Тімоті Шаламе в головній ролі. Фокус побував на допрем'єрному показі.
Гостями довгоочікуваної казки стали українські знаменитості, ведучі, блогери та оглядачі. На події були помічені акторка Наталя Сумська, яка прийшла на прем'єру в супроводі сина актора В'ячеслава Хостякоєва та його коханої — акторки Анастасії Рули. До слова, відомо, що син знаменитого українського творчого подружжя Наталії Сумської та Анатолія Хостікова озвучив головного героя картини — Віллі Вонку.
Серед інших знаменитостей і медійних особистостей було помічено співака Melovin, ведучу Катерину Солонар, Макса Гордєєва та багатьох інших.
Фільм "Вонка", прем'єра якого відбудеться 8 грудня, розповідає історію походження улюбленого та ексцентричного головного героя Роальда Даля. До слова, відомо, що кожна цукерка і шоколадка, яка з'являється в останньому фільмі про Віллі Вонку, насправді були їстівними.
Раніше Фокус писав про зіркових гостей концерту Макса Барських у Києві.