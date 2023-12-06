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Стиль жизни

Сын Натальи Сумской и Melovin появились на премьере фильма "Вонка" в Киеве (фоторепортаж)

Вячеслав Хостикоев, Наталья Сумская фото 2023
Фото: Киномания | Вячеслав Хостикоев, Наталья Сумская

В Киеве состоялась премьера блокбастера в жанре фэнтези — "Вонка".

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В украинской столице, 5 декабря, накануне Дня святого Николая состоялась премьера одного из ожидаемых фильмов года — сказочной истории о волшебнике Вилли Вонке с Тимоти Шаламе в главной роли. Фокус побывал на допремьерном показе.

Melovin фото 2023 Fullscreen
Melovin

Гостями долгожданной сказки стали украинские знаменитости, ведущие, блогеры и обозреватели. На событии были замечены актриса Наталья Сумская, которая пришла на премьеру в сопровождении сына актера Вячеслава Хостякоева и его возлюбленной — актрисы Анастасии Рулы. К слову, известно, что сын знаменитой украинской творческой четы Натальи Сумской и Анатолия Хостикова озвучил главного героя картины — Вилли Вонку.

Вячеслав Хостикоев 2023 Fullscreen
Анастасия Рула, Вячеслав Хостикоев

В числе других знаменитостей и медийных личностей были замечены певец Melovin, ведущая Катерина Солонар, Макс Гордеев и многие другие.

Фильм "Вонка", премьера которого состоится 8 декабря, рассказывает историю происхождения любимого и эксцентричного главного героя Роальда Даля. К слову, изввестно, что каждая конфета и шоколадка, которая появляется в последнем фильме о Вилли Вонке, на самом деле были съедобными.

Наталья Сумская, Вячеслав Хостикоев фото 2023 Fullscreen
Анастасия Рула, Наталья Сумская, Вячеслав Хостикоев
Катерина Солонар фото 2023 Fullscreen
Катерина Солонар
Макс Гордеев фото 2023 Fullscreen
Макс Гордеев
Коля Матросов фото 2023 Fullscreen
Коля Матросов
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Лидия Новоселецкая Fullscreen
Лидия Новоселецкая
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Ранее Фокус писал о звездных гостях концерта Макса Барских в Киеве.