Сын Натальи Сумской и Melovin появились на премьере фильма "Вонка" в Киеве (фоторепортаж)

В Киеве состоялась премьера блокбастера в жанре фэнтези — "Вонка".

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В украинской столице, 5 декабря, накануне Дня святого Николая состоялась премьера одного из ожидаемых фильмов года — сказочной истории о волшебнике Вилли Вонке с Тимоти Шаламе в главной роли. Фокус побывал на допремьерном показе.

Melovin

Гостями долгожданной сказки стали украинские знаменитости, ведущие, блогеры и обозреватели. На событии были замечены актриса Наталья Сумская, которая пришла на премьеру в сопровождении сына актера Вячеслава Хостякоева и его возлюбленной — актрисы Анастасии Рулы. К слову, известно, что сын знаменитой украинской творческой четы Натальи Сумской и Анатолия Хостикова озвучил главного героя картины — Вилли Вонку.

Анастасия Рула, Вячеслав Хостикоев

В числе других знаменитостей и медийных личностей были замечены певец Melovin, ведущая Катерина Солонар, Макс Гордеев и многие другие.

Фильм "Вонка", премьера которого состоится 8 декабря, рассказывает историю происхождения любимого и эксцентричного главного героя Роальда Даля. К слову, изввестно, что каждая конфета и шоколадка, которая появляется в последнем фильме о Вилли Вонке, на самом деле были съедобными.

Анастасия Рула, Наталья Сумская, Вячеслав Хостикоев

Катерина Солонар

Макс Гордеев

Коля Матросов

Лидия Новоселецкая

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