DOROFEEVA, Jerry Heil и ROXOLANA: кто был на концерте Макса Барских в Киеве (фоторепортаж)

Украинские звездные исполнители собрались на концерте Макса Барских в столичном Дворце спорта.

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1 декабря, во столичном Дворце спорта прошел масштабный концерт Макса Барских. Впервые исполнитель представил песни на украинском языке, в том числе — из нового альбома "Зорепад". Фокус побывал на событии.

Jerry Heil

Среди знаменитсых гостей, которые посетили украиноязычное шоу Макса Барских, было замечено много украинских знаменитостей, в том числе:TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary и Jerry Heil, а также, Youtube-блогер Рамина Эсхакзай, продюсеры Ирина Горовая и Михаил Ясинский, инфлюенсер Алла Боня, телеведущие Евгений Синельников и Алексей Суханов, исполнители CHEEV, Ostrovskyi и Parfeniuk, а также DOROFEEVA. Последняя, в рамках шоу также вышла на сцену, исполнив вместе с Барских их хит "Ритми".

Алла Барановская

Михаил Ясинский

Андрей Черновол, Валерия Товстолес

DOROFEEVA

Ostrovskyi

ROXOLANA

CHEEV

Виталий Дроздов

TAYANNA

Ранее Фокус писал о том, как прошел концерт Макса Барских в Киеве.