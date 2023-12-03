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DOROFEEVA, Jerry Heil і ROXOLANA: хто був на концерті Макса Барських у Києві (фоторепортаж)

DOROFEEVA на концерті Макса Барських 2023
Фото: Пресс-служба Макса Барских | DOROFEEVA на концерті Макса Барських 2023

Українські зіркові виконавці зібралися на концерті Макса Барських у столичному Палаці спорту.

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1 грудня, у столичному Палаці спорту пройшов масштабний концерт Макса Барських. Вперше виконавець представив пісні українською мовою, зокрема — з нового альбому "Зорепад". Фокус побував на події.

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Jerry Heil

Серед знаменитих гостей, які відвідали україномовне шоу Макса Барських, було помічено багато українських знаменитостей, зокрема:TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary і Jerry Heil, а також, Youtube-блогерка Раміна Есхакзай, продюсери Ірина Горова і Михайло Ясинський, інфлюенсерка Алла Боня, телеведучі Євген Синельников і Олексій Суханов, виконавці CHEEV, Ostrovskyi і Parfeniuk, а також DOROFEEVA. Остання, в межах шоу також вийшла на сцену, виконавши разом з Барських їхній хіт "Ритми".

Алла Барановська фото 2023 Fullscreen
Алла Барановська
Михайло Ясинський фото 2023 Fullscreen
Михайло Ясинський
Андрій Чорновіл, Валерія Товстолес Fullscreen
Андрій Чорновіл, Валерія Товстолес
DOROFEEVA фото 2023 Fullscreen
DOROFEEVA
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Островський
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ROXOLANA Fullscreen
ROXOLANA
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CHEEV
Віталій Дроздов Fullscreen
Віталій Дроздов
TAYANNA Fullscreen
TAYANNA

Раніше Фокус писав про те, як пройшов концерт Макса Барських у Києві.