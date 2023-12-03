DOROFEEVA, Jerry Heil і ROXOLANA: хто був на концерті Макса Барських у Києві (фоторепортаж)

Українські зіркові виконавці зібралися на концерті Макса Барських у столичному Палаці спорту.

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1 грудня, у столичному Палаці спорту пройшов масштабний концерт Макса Барських. Вперше виконавець представив пісні українською мовою, зокрема — з нового альбому "Зорепад". Фокус побував на події.

Jerry Heil

Серед знаменитих гостей, які відвідали україномовне шоу Макса Барських, було помічено багато українських знаменитостей, зокрема:TAYANNA, ROXOLANA, Love Mary і Jerry Heil, а також, Youtube-блогерка Раміна Есхакзай, продюсери Ірина Горова і Михайло Ясинський, інфлюенсерка Алла Боня, телеведучі Євген Синельников і Олексій Суханов, виконавці CHEEV, Ostrovskyi і Parfeniuk, а також DOROFEEVA. Остання, в межах шоу також вийшла на сцену, виконавши разом з Барських їхній хіт "Ритми".

Алла Барановська

Михайло Ясинський

Андрій Чорновіл, Валерія Товстолес

DOROFEEVA

Островський

ROXOLANA

CHEEV

Віталій Дроздов

TAYANNA

Раніше Фокус писав про те, як пройшов концерт Макса Барських у Києві.