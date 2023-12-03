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Стиль жизни

Тысячи зрителей: как прошел первый концерт Макса Барских на украинском языке в Киеве (фоторепортаж)

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото
Фото: Пресс-служба Макс Барских | Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Популярный украинский певец собрал кеивский Дворец спорта.

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Фокус побывал на самом масштабном среди украинских исполнителей концерте за истекшие два года, с момента полномасштабного вторжения.

Первый день зимы в столице ознаменовался масштабным концертом украинского певца Макса Барских, который с триумфом прошел в киевском Дворце Спорта. Исполнитель представил на суд поклонников популярные треки, переведенные на украинский язык, а также спел новые синглы из альбома "Зорепад". Кроме того, со сцены прозвучали популярные хиты на английском языке.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Это было первое украиноязычное шоу Макса Барских с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Киеве.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Креативным продюсером концерта Барских выступил Алан Бадоев, а режиссером и хореографом-постановщиком Руслан Махов.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Концерт исполнителя стал наиболее масштабным за все время войны и начался со слов благодарности ВСУ, ГСЧС, волонтерам, медикам и каждому, кто ежедневно приближает нашу победу. Часть средств на прибыль традиционно будет направлена ​​украинским военным на целевые нужды.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Стоит ометить, что событие прошло с триумфом и феноменальным количеством зрителей. Во Дворце спорта собралось более 10 тысяч зрителей.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Отдельного внимания заслуживает световая и видео-постановка выступления певца. Макс Барских даже удивил зрителей полетами в стиле иллюзиониста Дэвида Коперфильда, а каждый трек, исполненный певцом, сопровождался отдельным гранидиозным шоу уровня "Евровидения" последнего десятилетия.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Во второй части концерта, на сцене к Максу Барских присоединилась DOROFEEVA (Надя Дорофеева). Популярные певцы исполнили несколько треков вместе.

Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе фото Fullscreen
Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе
Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе Fullscreen
Макс Барских и DOROFEEVA спели вместе
Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

"В момент, когда я сомневался, именно украинцы убедили меня переходить полностью на украинский. Мой выбор не только поддержали, но помогли найти нового себя в творчестве. Поэтому, мне есть за что благодарить каждого украинца", — комментирует Барских. — Путь, который преодолевает Украина, равняется пути, который преодолевает каждый украинец. Вчера во Дворце Спорта состоялось шоу "Звездопад". Я вышел к вам и рассказал историю своего пути за эти почти два года войны", — рассказал Макс Барских.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Также, он рассказал о моменте, когда певец думал, что больше не будет песен и выступлений. Макс Барских поблагодарил всех, кто вернул украинцам надежду на завтра и дает возможность жить и творить на своей земле. Певец подчеркнул, что верит в будущее.

Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта
Концерт Макса Барских во Дворце спорта фото Fullscreen
Концерт Макса Барских во Дворце спорта

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Наполеон".