В Киеве состоялась звездная премьера новой ленты-призера "Как там Катя?" (фоторепортаж)

Знаменитости собрались на красной дорожке в киевском Доме кино на масштабном ивенте по случаю страта показа нашумевшего украинского фильма о женщине с сильным характером.

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23 января в столичном Доме кино прошла торжественная премьера новой украинской ленты "Как там Катя?", которая уже с 25 января стартует в кинотеатрах по всей Украине. Фокус побывал на событии.

Римма Зюбина

Знаковое событие собрало представителей прессы, команду фильма во главе с ключевой звездой фильма — Анастасией Карпенко, режиссером Кристиной Тинькевич, продюсером Ольгой Матат, а также отечественных звезд экрана, инфлюансеров и многочисленных знаменитостей. Гостями показа стали: актрисы Олеся Жураковская, Ирина Кудашова, Даша Плахтий, Римма Зюбина, Дарья Трегубова, Леся Самаева, Наталья Кудряшова, режиссера Марыся Никитюк, Олеся Моргунец-Исаенко, Ева Стрельникова, продюсеры Евгений Гончаренко, Олекса Гладушевский, Игорь Савиченко, Анастасия Пугач, телеведущий и продюсер Алексей Гончаренко, фитнес-гуру Марина Боржемская, дизайнер Екатерина Сильченко, Алина Качуровская, ведущие Алина Доротюк, Анна Заклецкая, радиоведущий Роман Коляда, актеры Андрей Лидаговский, Вячеслав Бабенков, Михаил Дзюба, Юрий Дяк, Роман Луцкий, Роман Мацюта, Александр Яцентюк, группы "Братья Гадюкины", Франко, певец Миша Панчишин, модель Олимпия Вайтмусташ и другие.

Даша Трегубова

Особыми гостями мероприятия стала группа Tember Blanche, которая вживую исполнила свою песню "Укрытия", ставшую главным саундтреком к фильму.

Путь фестивального феномена "Как там Катя?" к украинскому зрителю продолжался почти два года. Мировая премьера дебютного полнометражного фильма Кристины Тинькевич состоялась еще в 2022 году на 75-м кинофестивале в Локарно в конкурсной программе Concorso Cineasti del presente. Фильм получил две награды фестиваля: специальный приз жюри Ciné+ и приз за лучшую актерскую игру для Анастасии Карпенко. Для команды фильма выход фильма в украинский прокат стал настоящим событием. на великой премьере собрались все создатели картины, лично представившие свою работу первым зрителям на Родине.

Катерина Сильченко

В общем фильм "Как там Катя?" увидели зрители более 30 кинофестивалей по всему мира. Только в прошлом году лента была представлена ​​в конкурсных программах других престижных мировых киносмотров, в частности на Международном кинофестивале Салониках (Thessaloniki International Film Festival), Фестивали европейского кино в Севилье (Seville European Film Festival), Стокгольмском международном кинофестивали (Stockholm International Film Festival) и многих других.

Алик Шпылюк

Юлия Ермолаева

Денис Жупник, Анастасия Карпенко

Анна Малиновская

Макс Киреев

Оксана Набок

Олекса Гладушевский

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