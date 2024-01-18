Красная дорожка, цветы и звезды: в Киеве состоялась премьера "Люблю тебя ненавидеть" (фоторепортаж)
На днях в украинской столице состоялась масштабная премьера романтической комедии. Событие собрало селебрити, журналистов и блогеров на вечеринке по случаю старта показа.
17 января в кинотеатре "Оскар" состоялась звездная премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях. Фокус побывал на премьерном показе.
Первыми фильм посмотрели украинские селебритиз, популярные блогеры и представители СМИ! Среди первых зрителей: Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Татьяна Фокина, Юлия Ермолаева, Женя Фешак, продюсер, ведущий Люкс ФМ и другие.
Сидни Свиньи и Глен Пауэлл в задороной романтической комедии! Утром после идеального первого свидания яркая влюбленность героев превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их снова на свадьбе друзей в Сиднее. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова "притвориться" влюбленными.
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