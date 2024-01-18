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Стиль жизни

Красная дорожка, цветы и звезды: в Киеве состоялась премьера "Люблю тебя ненавидеть" (фоторепортаж)

Илона Гвоздева фото
Фото: B&H Film | Илона Гвоздева

На днях в украинской столице состоялась масштабная премьера романтической комедии. Событие собрало селебрити, журналистов и блогеров на вечеринке по случаю старта показа.

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17 января в кинотеатре "Оскар" состоялась звездная премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях. Фокус побывал на премьерном показе.

Первыми фильм посмотрели украинские селебритиз, популярные блогеры и представители СМИ! Среди первых зрителей: Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Татьяна Фокина, Юлия Ермолаева, Женя Фешак, продюсер, ведущий Люкс ФМ и другие.

Сидни Свиньи и Глен Пауэлл в задороной романтической комедии! Утром после идеального первого свидания яркая влюбленность героев превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их снова на свадьбе друзей в Сиднее. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова "притвориться" влюбленными.

Даша Трегубова фото 2024 Fullscreen
Даша Трегубова
Алексей Суровцев фото Fullscreen
Алексей Суровцев
Слава Соломко фото Fullscreen
Слава Соломко
Илона Гвоздева, Анна Малиновская фото Fullscreen
Илона Гвоздева, Анна Малиновская
Женя Фишак Fullscreen
Женя Фешак
Юлия Ермолаева, Таня Карикова Fullscreen
Юлия Ермолаева, Таня Карикова
Алиса Дикалова фото Fullscreen
Алиса Дикалова
Таня Савицкая, Алиса Дикалова, Лика Леонова Fullscreen
Таня Савицкая, Алиса Дикалова, Лика Леонова
Денис Жупник фото жена Fullscreen
Денис Жупник
Даша Лототская Fullscreen
Даша Лототская

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Присцилла" и вечеринке по случаю старта показа анимационного фильма "Перелет".