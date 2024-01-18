Красная дорожка, цветы и звезды: в Киеве состоялась премьера "Люблю тебя ненавидеть" (фоторепортаж)

На днях в украинской столице состоялась масштабная премьера романтической комедии. Событие собрало селебрити, журналистов и блогеров на вечеринке по случаю старта показа.

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17 января в кинотеатре "Оскар" состоялась звездная премьера романтической комедии "Люблю тебя ненавидеть" с Сидни Суини и Гленом Пауэллом в главных ролях. Фокус побывал на премьерном показе.

Первыми фильм посмотрели украинские селебритиз, популярные блогеры и представители СМИ! Среди первых зрителей: Даша Трегубова, Алексей Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Илона Гвоздева и Анна Малиновская, Татьяна Фокина, Юлия Ермолаева, Женя Фешак, продюсер, ведущий Люкс ФМ и другие.

Сидни Свиньи и Глен Пауэлл в задороной романтической комедии! Утром после идеального первого свидания яркая влюбленность героев превращается в холодную ненависть, пока судьба не сводит их снова на свадьбе друзей в Сиднее. Поэтому им не остается ничего другого, кроме как поступить по-взрослому и снова "притвориться" влюбленными.

Даша Трегубова

Алексей Суровцев

Слава Соломко

Илона Гвоздева, Анна Малиновская

Женя Фешак

Юлия Ермолаева, Таня Карикова

Алиса Дикалова

Таня Савицкая, Алиса Дикалова, Лика Леонова

Денис Жупник

Даша Лототская

Ранее Фокус писал о премьере фильма "Присцилла" и вечеринке по случаю старта показа анимационного фильма "Перелет".