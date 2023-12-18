Лилия Ребрик с детьми. Как прошла премьера мультфильма "Перелет" в Киеве (фоторепортаж)
Украинские знаменитости с детьми собрались на допремьерном показе анимационного фильма в преддверии Рождества и Нового года 2024.
В пятницу, 15 декабря в кинотеатре "Оскар" состоялась праздничная премьера анимационного фильма "Перелет", над которой работали создатели мультфильмов "Миньоны", "Пой", "Секреты домашних животных". Фокус побывал на событии.
Сюжет мультфильма рассказывает о семействе уток, живущих рутинной жизнью одного болота. Глава семьи заботлив в отношении своей жены и двух отпрысков, но слишком осторожен и опаслив. Он никогда не покидал своего болотца и, уж точно, не стремился открывать для себя новые горизонты. Но в один прекрасный день все кардинально меняется и любящее семейство уток отправляется на встречу головокружительным приключениям и опасности большого мира.
Первыми на приключения героев анимационного фильма пришли посмотреть знаменитости с семьями, в числе которых семья Григория и Кристины Решетник, Лилия Ребрик с супругом и детьми, Никита Добьрынин с сыном, Валентина Хамайко с семьей. А также, Илона Гвоздева, Наталья Денисенко, Анна Малиновская и Елена Саливанчук.
Ранее Фокус писал о премьере фильма-каннского лауреата — "Анатомия падения" в Киеве.