Лілія Ребрик із дітьми. Як пройшла прем'єра мультфільму "Переліт" у Києві (фоторепортаж)

Українські знаменитості з дітьми зібралися на допрем'єрному показі анімаційного фільму напередодні Різдва і Нового року 2024.

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У п'ятницю, 15 грудня, в кінотеатрі "Оскар" відбулася святкова прем'єра анімаційного фільму "Переліт", над якою працювали творці мультфільмів "Міньйони", "Співай", "Секрети домашніх тварин". Фокус побував на події.

Сюжет мультфільму розповідає про сімейство качок, що живуть рутинним життям одного болота. Глава сім'ї турботливий щодо своєї дружини і двох нащадків, але занадто обережний і побоюється. Він ніколи не покидав свого болотця і, вже точно, не прагнув відкривати для себе нові горизонти. Але одного чудового дня все кардинально змінюється і любляче сімейство качок вирушає на зустріч карколомним пригодам і небезпекам великого світу.

Христина та Григорій Решетник із дітьми

Першими на пригоди героїв анімаційного фільму прийшли подивитися знаменитості з сім'ями, серед яких сім'я Григорія і Христини Решетник, Лілія Ребрик з чоловіком і дітьми, Микита Добринін з сином, Валентина Хамайко з сім'єю. А також, Ілона Гвоздьова, Наталя Денисенко, Анна Малиновська та Олена Саліванчук.

Валентина Хамайко із сім'єю

Лілія Ребрик із чоловіком і дітьми

Микита Добринін із сином

Анна Малиновська з чоловіком і дітьми

Ілона Гвоздьова з донькою

Олена Свєтлицька, Дар'я Лототська

Мираслава Мандзюк

Макс Кірєєв

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму-каннського лауреата — "Анатомія падіння" в Києві.