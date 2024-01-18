Червона доріжка, квіти та зірки: у Києві відбулася прем'єра "Люблю тебе ненавидіти" (фоторепортаж)

Днями в українській столиці відбулася масштабна прем'єра романтичної комедії. Подія зібрала селебріті, журналістів і блогерів на вечірці з нагоди старту показу.

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17 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулася зіркова прем'єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Суїні та Гленом Пауеллом у головних ролях. Фокус побував на прем'єрному показі.

Першими фільм подивилися українські селебрітіз, популярні блогери та представники ЗМІ! Серед перших глядачів: Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Ілона Гвоздьова та Анна Маліновська, Тетяна Фокіна, Юлія Єрмолаєва, Женя Фешак, продюсер, ведучий Люкс ФМ та інші.

Сідні Свині та Глен Пауелл у задорній романтичній комедії! Вранці після ідеального першого побачення яскрава закоханість героїв перетворюється на холодну ненависть, аж поки доля не зводить їх знову на весіллі друзів у Сіднеї. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому та знову "прикинутися" закоханими.

Даша Трегубова

Олексій Суровцев

Слава Соломко

Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська

Женя Фешак

Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова

Аліса Дікалова

Таня Савицька, Аліса Дікалова, Ліка Леонова

Денис Жупник

Даша Лототська

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Прісцилла" і вечірку з нагоди старту показу анімаційного фільму "Переліт".