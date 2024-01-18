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Червона доріжка, квіти та зірки: у Києві відбулася прем'єра "Люблю тебе ненавидіти" (фоторепортаж)

Ілона Гвоздьова фото
Фото: B&H Film | Ілона Гвоздьова

Днями в українській столиці відбулася масштабна прем'єра романтичної комедії. Подія зібрала селебріті, журналістів і блогерів на вечірці з нагоди старту показу.

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17 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулася зіркова прем'єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Суїні та Гленом Пауеллом у головних ролях. Фокус побував на прем'єрному показі.

Першими фільм подивилися українські селебрітіз, популярні блогери та представники ЗМІ! Серед перших глядачів: Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Ілона Гвоздьова та Анна Маліновська, Тетяна Фокіна, Юлія Єрмолаєва, Женя Фешак, продюсер, ведучий Люкс ФМ та інші.

Сідні Свині та Глен Пауелл у задорній романтичній комедії! Вранці після ідеального першого побачення яскрава закоханість героїв перетворюється на холодну ненависть, аж поки доля не зводить їх знову на весіллі друзів у Сіднеї. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому та знову "прикинутися" закоханими.

Даша Трегубова фото 2024 Fullscreen
Даша Трегубова
Олексій Суровцев фото Fullscreen
Олексій Суровцев
Слава Соломко фото Fullscreen
Слава Соломко
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська фото Fullscreen
Ілона Гвоздьова, Анна Малиновська
Женя Фішак Fullscreen
Женя Фешак
Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова Fullscreen
Юлія Єрмолаєва, Таня Карікова
Аліса Дікалова фото Fullscreen
Аліса Дікалова
Таня Савицька, Аліса Дікалова, Ліка Леонова Fullscreen
Таня Савицька, Аліса Дікалова, Ліка Леонова
Денис Жупник фото дружина Fullscreen
Денис Жупник
Даша Лототська Fullscreen
Даша Лототська

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Прісцилла" і вечірку з нагоди старту показу анімаційного фільму "Переліт".