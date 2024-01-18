Червона доріжка, квіти та зірки: у Києві відбулася прем'єра "Люблю тебе ненавидіти" (фоторепортаж)
Днями в українській столиці відбулася масштабна прем'єра романтичної комедії. Подія зібрала селебріті, журналістів і блогерів на вечірці з нагоди старту показу.
17 січня в кінотеатрі "Оскар" відбулася зіркова прем'єра романтичної комедії "Люблю тебе ненавидіти" з Сідні Суїні та Гленом Пауеллом у головних ролях. Фокус побував на прем'єрному показі.
Першими фільм подивилися українські селебрітіз, популярні блогери та представники ЗМІ! Серед перших глядачів: Даша Трегубова, Олексій Суровцев, Марина Александрова (Скажена), Ілона Гвоздьова та Анна Маліновська, Тетяна Фокіна, Юлія Єрмолаєва, Женя Фешак, продюсер, ведучий Люкс ФМ та інші.
Сідні Свині та Глен Пауелл у задорній романтичній комедії! Вранці після ідеального першого побачення яскрава закоханість героїв перетворюється на холодну ненависть, аж поки доля не зводить їх знову на весіллі друзів у Сіднеї. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому та знову "прикинутися" закоханими.
Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Прісцилла" і вечірку з нагоди старту показу анімаційного фільму "Переліт".