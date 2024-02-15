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Стиль жизни

Горбунов, Анатолич и Дива Монро побывали на премьере комедии "Уроки толерантности" (фоторепортаж)

В столице презентовали украинскую комедию "Уроки толерантности"
Фото: KIRILL AVRAMENKO | Юрий Горбунов

В столице презентовали украинскую комедию о рядовой украинской семье, которая с целью решить финансовые трудности, согласилась стать участниками программы по евроинтеграции "Уроки толерантности".

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В столице презентовали нетолерантную комедию украинского производства о семье, которая учится толерантности по государственной программе евроинтеграции под названием "Уроки толерантности". Событие состоялось 13 февраля. На допремьерном показе побывал Фокус.

На событие пришло немало звездных представителей, которые поддержали команду. Среди них телеведущий Анатолий Анатолич, шоувумен Дива Монро, продюсер Юрий Горбунов, актриса Алена Лавренюк и многие другие.

В центре сюжета комедии — семья Найдюков, которая всю жизнь жила руководствуясь общественным мнением. Они — олицетворение людей, которые подвержены мнению других людей. Именно поэтому их выбрали для участия в программе толерантности. Главная цель программы — научить семью избавиться от страхов, которые навязало им общество и научить проявлять заботу и уважение к инакомыслящим.

Алена Лавренюк фото 2024 Fullscreen
Алена Лавренюк

Режиссером и соавтором сценария к комедии стал 56-летний Аркадий Непиталюк. Среди актерского состава комедии 51-летний Александр Ярема, известный ролями в фильме "Папаньки" и "Памфир", 55-летняя Елена Узлюк, известная ролями в сериалах "Возвращение Мухтара" и "Женский доктор", 55-летний Борис Георгиевский, известный ролями в сериале "След" и "Толока" и 32-летний Александр Пискунов, который снимался в фильмах "Межа" и "Киборги". Также среди актеров 23-летняя Каролина Мруга и 38-летний Акмал Гурезов.

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Вячеслав Соломка Fullscreen
Вячеслав Соломка
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Алексей Комаровский Fullscreen
Алексей Комаровский
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Алексей Тритенко Fullscreen
Алексей Тритенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Аркадий Непиталюк, режиссер Fullscreen
Аркадий Непиталюк, режиссер
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Андрей Кокотюха и Сергей Лавренюк Fullscreen
Андрей Кокотюха и Сергей Лавренюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Богдан Рубан Fullscreen
Богдан Рубан
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Александр Пискунов Fullscreen
Александр Пискунов
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Дима Коляденко Fullscreen
Дима Коляденко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Анатолий Анатолич Fullscreen
Анатолий Анатолич
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Александр Ярема Fullscreen
Александр Ярема
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ярослава Кравченко Fullscreen
Ярослава Кравченко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Монро Fullscreen
Монро
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Ира Татаренко Fullscreen
Ира Татаренко
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Инна Приходько Fullscreen
Инна Приходько
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Елена Узлюк Fullscreen
Елена Узлюк
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Алексей Гладушевский Fullscreen
Алексей Гладушевский
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Екатерина Соляр Fullscreen
Екатерина Соляр
Фото: KIRILL AVRAMENKO
Алена Тимошенко Fullscreen
Алена Тимошенко
Фото: KIRILL AVRAMENKO

Напомним, ранее мы писали, о звездной премьере документальной ленты "Долгие сутки" Алана Бадоева в Киеве.