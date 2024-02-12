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Звездная премьера документальной ленты "Длинные сутки" Алана Бадоева в Киеве (фоторепортаж)

Кто из известных украинских звезд побывал на презентации документальной ленты "Длинные сутки" Алана Бадоева
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева | Группа Tvorchi

24 февраля в Украине исполняется два года с начала полномасштабного вторжения в Украину. Именно в этот день в этом году украинцам презентуют документальный фильм "Долгие сутки".

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Документальный фильм "Долгие сутки", который уже скоро покажут на телевидении, презентовали в столице. Событие состоялось в пятницу, 9 февраля. На премьере побывал журналист Фокуса.

Анна Тринчер, Никита Добринин, Алан Бадоев, Оля Полякова, Михаил Ясинский, Маша Полякова Fullscreen
Анна Тринчер, Никита Добринин, Алан Бадоев, Оля Полякова, Михаил Ясинский, Маша Полякова

Фильм снят по режиссуре Алана Бадоева в сотрудничестве с каналом 1+1 — это хроника событий в Украине после 24 февраля 2022 года (день начала полномасштабной войны в Украине). В сюжете ленты реальные истории людей снятые на их телефоны в условиях первых дней войны. Фактически сценарий фильма "Долгие сутки" написали сами украинцы, ведь каждый желающий мог присоединиться к процессу со своей историей, а Алан Бадоева стал тем человеком, который лаконично соединил каждую из этих историй в одно целое.

Дмитрий Гордон, Наталья Могилевская фото Fullscreen
Дмитрий Гордон, Наталья Могилевская
Группа Tvorchi, Евгений Филатов Fullscreen
Группа Tvorchi, Евгений Филатов

Кроме исторической миссии режиссер фильма заложил в основу ленты возможность собрать как можно больше финансовой поддержки на нужд реабилитации военнослужащих ВСУ, которые с первых дней войны и до сих пор защищают государство.

Оля Полякова с дочерью Машей Fullscreen
Оля Полякова с дочерью Машей

На масштабное событие были приглашены звезды украинского шоу-бизнеса, которые пришли поддержать режиссера. Всего среди присутствующих было около 400 звездных гостей.

На премьере Алан Бадоев заявил, что его лента в первую очередь не о войне, а о людях и их трансформации, которая сделала всех украинцев такими как они есть сегодня — едиными. Кроме историй обычных украинцев в фильме показаны и реальные бои защитников, которые проходили на территории Украины.

Melovin фото 2024 Fullscreen
Melovin

Стоит отметить, что фильм "Долгие сутки" — это мощный украинский проект, который планируют представить на мировой арене.

Алан Бадоев Fullscreen
Алан Бадоев
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Анна Тринчер Fullscreen
Анна Тринчер
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Джерри Хейл Fullscreen
Джерри Хейл
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Алан Бадоев с отцом Fullscreen
Алан Бадоев с отцом
Герман Ненов Fullscreen
Герман Ненов
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Алексей Гончаренко Fullscreen
Алексей Гончаренко
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Вадим Лисица на фильме "Долгие сутки" Fullscreen
Вадим Лисица
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Оля Полякова Fullscreen
Оля Полякова
Фото: Пресс-служба Алана Бадоева
Алексей Прищепа Fullscreen
Алексей Прищепа
Лилия Пустовит фото Fullscreen
Лилия Пустовит
Даша Квиткова фото Fullscreen
Даша Квиткова
Ольга Навроцкая фото Fullscreen
Ольга Навроцкая

Напомним, ранее мы писали, что песня Макса Барских стала саундтреком к фильму Алана Бадоева.